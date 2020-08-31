Kayıt
22:42 31 Ağustos 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Hava-İş ile THY protokol imzaladı: Ücret kesintisine gidilecek

    © AA /
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 136
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0d/1042446491_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_ad9f22a08a2670a60bc00a8a0d10e96a.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202008311042757415-hava-is-ile-thy-protokol-imzaladi-ucret-kesintisine-gidilecek/

    Hava-İş ile THY arasında yapılan protokole göre pilotların ücretinde yüzde 50, kabin çalışanlarında yüzde 35 kesintiye gidilecek. Ücret kesintisi 2021 sonuna kadar geçerli olacak. Protokole göre, işten çıkarma olmayacak.

    Pandemi sürecinin etkileri devam ederken Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş) ile THY arasında protokol imzalandı.

    Buna göre pilotlarda yüzde 50, kabin çalışanlarında yüzde 35, diğer personelde yüzde 30 ücret kesintisine gidilecek.

    NTV'nin haberine göre, ücret indirimi 2021 sonuna kadar geçerli olacak ancak her 6 ayda bir çalışanlar lehine gözden geçirilecek.

    THY personelinin toplu iş sözleşmesi ile daha önce kazanmış olduğu diğer tüm haklar korunacak.

    Protokol ile THY'de işten çıkarma olmayacak, kısa çalışma ödeneği uygulanmaya devam etmeyecek, zorunlu ücretsiz izin de olmayacak.

    'Pandemi etkilerini asgaride tutacak şekilde bir protokol akdettik'

    Hava-İş Başkanı Ali Kemal Tatlıbal ise, "HAVA-İŞ Ailesi olarak, Bayrak taşıyıcımız THY ile uzlaşmaya vararak pandemi etkilerini asgaride tutacak şekilde bir protokol akdettik. Hayırlı olmasını diliyor, sağlıklı günler temenni ediyorum" açıklaması yaptı. 

    ​Haber aero'nun aktardığına göre, THY’nin çalışanlarına gönderdiği açıklama şöyle:

    "Kıymetli Çalışma Arkadaşlarımız,

    2019 Aralık ayından itibaren Covid-19 pandemisi, havacılık sektörü de dâhil olmak üzere tüm alanlarda olumsuz etkisini göstermektedir. Ortaklığımız bu zorlayıcı sebep neticesinde ortaya çıkan istihdam fazlalığı dolayısıyla bir taraftan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca sağlanan teşvik ve kolaylıklardan istifade ederken diğer taraftan başta yetkili Sendika dâhil diğer paydaşlar ile müzakereler yürütmek suretiyle tüm çalışanlarımızın istihdamının korunması için en üst seviyede azami çaba göstermektedir.

    Daha önceki duyurularımızda Hava İş Sendikası  ve Ortaklığımız arasında bu maksatla yürütülen müzakereler ve ücret düzenlemesine ilişkin teklifimizin ayrıntıları  siz değerli çalışma arkadaşlarımız ile paylaşılmıştı.

    Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İlker Aycı ve Hava İş Sendikası Genel Başkanı Sayın Ali Kemal Tatlıbal’ın, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın huzurunda yaptığı nihai görüşmeler neticesinde, Ortaklığımızla Hava İş Sendikası arasında aşağıda yer alan maddeler üzerinde karara varılmış ve Toplu İş Sözleşmesi protokolü imzalanmıştır. Buna göre;

    1.    Yurtiçi yer çalışanlarımızın iş tazminatından %30 oranında, kabin çalışanlarımızın uçuş tazminatından %35, kokpit çalışanlarımızın uçuş tazminatından %50 oranında, tüm çalışanlarımızın kıdem ödemelerinden ise %30 oranında kesinti yapılmasına ve yeniden belirlenen bu ücretlerin 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanmasına (8 Ekim’de yapılacak ödemeler itibariyle),

    2.    Yeniden belirlenen bu ücretlere, 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin 2021 yılı I. ve II. altı ay ücret zam hesaplamasında yer alan %1 oranındaki ilave zammın uygulanmayarak, 6 aylık enflasyon değişim oranında zam uygulanmasına,

    3.    26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi ile belirlenen ikramiye ödemelerinin yeniden belirlenen bu tutarlar üzerinden ödenmeye devam edilmesine,

    4.    Sosyal yardım, kreş yardımı, tazminat – primler ve diğer ödemelere ilişkin 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinde değişiklik olmaksızın mevcut haliyle uygulanmaya devam edilmesine, karar verilmiştir.

    Bu kapsamda 01 Nisan 2020 tarihinde başlayan, siz değerli çalışanlarımızın özverisi ve Devletimizin de desteği ile geçirdiğimiz Kısa Çalışma dönemi 31 Ağustos 2020 tarihi itibariyle sonlanacak ve ücret düzenlemesini kabul eden çalışanlarımız açısından 1 Eylül 2020 tarihi itibariyle yeni belirlenen ücretler üzerinden tam zamanlı çalışmaya geçilecektir. 

    Yurt içi yer çalışanlarımız için Eylül ayı ve sonrasında uygulanacak çalışma düzeni İstihdam Başkanlığı’mız aracılığı ile siz çalışanlarımıza bilahare duyurulacaktır.

    Bayrak taşıyıcı milli havayolu olmanın yüklediği sorumluluğun bir gereği olarak Ortaklığımızın öncelikli hedefinin istihdamın korunması olduğu Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız tarafından müteaddit defalar açıklanmış olup, Ortaklığımız tarafından zorlayıcı sebeplerden dolayı uygulanan kısa çalışmanın ve yapılan bu ücret düzenlemesinin asıl ve en önemli amacı da istihdamın korunmasıdır.

    Büyük bir aile olmanın getirdiği dayanışma ve bireysel olarak gösterilen bu fedakarlığın Ortaklığımıza ve çalışanlarına kolektif bir kazanç olarak geri döneceğine inancımız tamdır. Bu olağanüstü çalışma şartlarında gösterdiğiniz sabır, anlayış ve Ortaklığımıza yaptığınız katkılar ve verdiğiniz emekler için tekrar teşekkür ederiz.

    Alınan kararların Türk Hava Yolları ailemize ve en büyük motivasyonumuz olan, bayrağını taşımakla gurur duyduğumuz ülkemize hayırlı olmasını dileriz."

    Etiketler:
    Hava-İş, Koronavirüs, Tazminat, Maaş, Hostes, Pilot, THY
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yarışmanın Hayvan Portresi kategorsinde birinci seçilen Richard Robinson'un Leopard Anemone isimli fotoğrafı
    Avustralya 2020 Yılı Doğa Fotoğrafçısı Yarışması’nın kazananları
    Karikatür
    Rusya'dan Suriye'de askeri araçların çarpışmasıyla ilgili açıklama: ABD askerleri, Rus konvoyunun önünü kesmeye çalıştı
    İnfografik
    Türkiye Karadeniz'de doğalgaz rezervi keşfetti
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet