Hava-İş ile THY protokol imzaladı: Ücret kesintisine gidilecek

Hava-İş ile THY arasında yapılan protokole göre pilotların ücretinde yüzde 50, kabin çalışanlarında yüzde 35 kesintiye gidilecek. Ücret kesintisi 2021 sonuna kadar geçerli olacak. Protokole göre, işten çıkarma olmayacak.

Pandemi sürecinin etkileri devam ederken Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş) ile THY arasında protokol imzalandı.

Buna göre pilotlarda yüzde 50, kabin çalışanlarında yüzde 35, diğer personelde yüzde 30 ücret kesintisine gidilecek.

NTV'nin haberine göre, ücret indirimi 2021 sonuna kadar geçerli olacak ancak her 6 ayda bir çalışanlar lehine gözden geçirilecek.

THY personelinin toplu iş sözleşmesi ile daha önce kazanmış olduğu diğer tüm haklar korunacak.

Protokol ile THY'de işten çıkarma olmayacak, kısa çalışma ödeneği uygulanmaya devam etmeyecek, zorunlu ücretsiz izin de olmayacak.

'Pandemi etkilerini asgaride tutacak şekilde bir protokol akdettik'

Hava-İş Başkanı Ali Kemal Tatlıbal ise, "HAVA-İŞ Ailesi olarak, Bayrak taşıyıcımız THY ile uzlaşmaya vararak pandemi etkilerini asgaride tutacak şekilde bir protokol akdettik. Hayırlı olmasını diliyor, sağlıklı günler temenni ediyorum" açıklaması yaptı.

Değerli Üyelerimiz;

HAVA-İŞ Ailesi olarak, Bayrak taşıyıcımız THY ile uzlaşmaya vararak pandemi etkilerini asgaride tutacak şekilde bir protokol akdettik. Hayırlı olmasını diliyor, sağlıklı günler temenni ediyorum. #HavaİşAilesi@Havaisorgtr 🇹🇷 pic.twitter.com/bW3fNu6SIq — Ali Kemal TATLIBAL (@ak_tatlibal) August 31, 2020

​Haber aero'nun aktardığına göre, THY’nin çalışanlarına gönderdiği açıklama şöyle:

"Kıymetli Çalışma Arkadaşlarımız,

2019 Aralık ayından itibaren Covid-19 pandemisi, havacılık sektörü de dâhil olmak üzere tüm alanlarda olumsuz etkisini göstermektedir. Ortaklığımız bu zorlayıcı sebep neticesinde ortaya çıkan istihdam fazlalığı dolayısıyla bir taraftan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca sağlanan teşvik ve kolaylıklardan istifade ederken diğer taraftan başta yetkili Sendika dâhil diğer paydaşlar ile müzakereler yürütmek suretiyle tüm çalışanlarımızın istihdamının korunması için en üst seviyede azami çaba göstermektedir.

Daha önceki duyurularımızda Hava İş Sendikası ve Ortaklığımız arasında bu maksatla yürütülen müzakereler ve ücret düzenlemesine ilişkin teklifimizin ayrıntıları siz değerli çalışma arkadaşlarımız ile paylaşılmıştı.

Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İlker Aycı ve Hava İş Sendikası Genel Başkanı Sayın Ali Kemal Tatlıbal’ın, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın huzurunda yaptığı nihai görüşmeler neticesinde, Ortaklığımızla Hava İş Sendikası arasında aşağıda yer alan maddeler üzerinde karara varılmış ve Toplu İş Sözleşmesi protokolü imzalanmıştır. Buna göre;

1. Yurtiçi yer çalışanlarımızın iş tazminatından %30 oranında, kabin çalışanlarımızın uçuş tazminatından %35, kokpit çalışanlarımızın uçuş tazminatından %50 oranında, tüm çalışanlarımızın kıdem ödemelerinden ise %30 oranında kesinti yapılmasına ve yeniden belirlenen bu ücretlerin 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanmasına (8 Ekim’de yapılacak ödemeler itibariyle),

2. Yeniden belirlenen bu ücretlere, 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesinin 2021 yılı I. ve II. altı ay ücret zam hesaplamasında yer alan %1 oranındaki ilave zammın uygulanmayarak, 6 aylık enflasyon değişim oranında zam uygulanmasına,

3. 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi ile belirlenen ikramiye ödemelerinin yeniden belirlenen bu tutarlar üzerinden ödenmeye devam edilmesine,

4. Sosyal yardım, kreş yardımı, tazminat – primler ve diğer ödemelere ilişkin 26. Dönem Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinde değişiklik olmaksızın mevcut haliyle uygulanmaya devam edilmesine, karar verilmiştir.

Bu kapsamda 01 Nisan 2020 tarihinde başlayan, siz değerli çalışanlarımızın özverisi ve Devletimizin de desteği ile geçirdiğimiz Kısa Çalışma dönemi 31 Ağustos 2020 tarihi itibariyle sonlanacak ve ücret düzenlemesini kabul eden çalışanlarımız açısından 1 Eylül 2020 tarihi itibariyle yeni belirlenen ücretler üzerinden tam zamanlı çalışmaya geçilecektir.

Yurt içi yer çalışanlarımız için Eylül ayı ve sonrasında uygulanacak çalışma düzeni İstihdam Başkanlığı’mız aracılığı ile siz çalışanlarımıza bilahare duyurulacaktır.

Bayrak taşıyıcı milli havayolu olmanın yüklediği sorumluluğun bir gereği olarak Ortaklığımızın öncelikli hedefinin istihdamın korunması olduğu Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız tarafından müteaddit defalar açıklanmış olup, Ortaklığımız tarafından zorlayıcı sebeplerden dolayı uygulanan kısa çalışmanın ve yapılan bu ücret düzenlemesinin asıl ve en önemli amacı da istihdamın korunmasıdır.

Büyük bir aile olmanın getirdiği dayanışma ve bireysel olarak gösterilen bu fedakarlığın Ortaklığımıza ve çalışanlarına kolektif bir kazanç olarak geri döneceğine inancımız tamdır. Bu olağanüstü çalışma şartlarında gösterdiğiniz sabır, anlayış ve Ortaklığımıza yaptığınız katkılar ve verdiğiniz emekler için tekrar teşekkür ederiz.

Alınan kararların Türk Hava Yolları ailemize ve en büyük motivasyonumuz olan, bayrağını taşımakla gurur duyduğumuz ülkemize hayırlı olmasını dileriz."