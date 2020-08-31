Putin'in yardımcısı Oreşkin: Rusya bu yıl en büyük beş ekonomiden biri olabilir

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, ülke ekonomisinin bu yıl içinde satın alma gücü paritesi (SGP) açısından dünyanın en büyük beşinci ekonomisi olabileceğini belirtti.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, ülke ekonomisinin bu yıl içinde satın alma gücü paritesi (SGP) açısından dünyanın en büyük beşinci ekonomisi olabileceğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yardımcısı ve eski Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Oreşkin, katıldığı bir forumda yaptığı konuşmada Rusya ekonomisinin bu yıl içinde Almanya'yı geçerek SGP açısından dünyanın en büyük beşinci ekonomisi olabileceğini ifade etti.

Oreşkin, “Rusya, dünyanın ilk beş ekonomisine girme hedeflerinden vazgeçmedi. Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) bu yıl için son tahminini açarsanız, bu yıl Rusya'nın dünyanın beşinci ekonomisi olacağını, bu seviyeye yükseleceğini göreceksiniz. Bu nedenle bu açıdan söz konusu hedefin yakalandığı söylenebilir” diyerek, Rusya bütçesinin bu yılki gelir tabanının planlanandan daha büyük olacağını sözlerine ekledi.

Krizle mücadele programı ve halka yapılan ödemeler sayesinde Rusya'nın derin bir resesyona girmesinin önlendiğini söyleyen Oreşkin, “Hem istihdam hem de üretim açısından gelecek yıl kriz öncesi seviyeye dönmenin mümkün olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Rusya’nın GSYİH’sındaki düşüşün bu yıl yüzde 5.5 olmasını bekliyor. Rusya Bankası’nın değerlendirmesine göre ise yılsonu itibarıyla Rusya’nın ekonomisi yüzde 4,5-5,5 oranında gerileyecek.

Rusya’yı dünyanın en büyük beş ekonomisinden biri yapma görevi daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından dile getirilmişti. Temmuz sonunda Rus liderin 2030'a kadar ulusal kalkınma hedeflerine ilişkin imzaladığı kararnamede söz konusu hedefin olmadığı görüldü.

Ancak Putin evvelki gün Rossiya TV televizyonuna verdiği röportajda, ülke ekonomisinde koronavirüs salgını nedeniyle oluşan sorunların tepe noktasının geçildiğini ifade etti. Rus lider, önümüzdeki yıl Rusya’nın ekonomisinde toparlanma bekliyor.