Türk yatırımcı TikTok’a talip oldu

Türk yatırımcı Dalınç Arıburnu'nun kurucu ortağı olduğu Londra merkezli alternatif yatırım platformu Centricus, son dönemde satışı gündemde olan video uygulaması TikTok'u satın almak için masaya oturdu.

Centricus'dan yapılan açıklamaya göre şirket, Global Yatırım Holding'in stratejik yatırımcısı Centricus, Çinli video uygulaması TikTok'a talip oldu.

Türk Yatırımcı Dalınç Arıburnu'nun kurucu ortağı olduğu İngiltere merkezli alternatif yatırım platformu Centricus, WalMart ile birlikte Microsoft'un ve Oracle'ın da satın almak istediği TikTok'un ABD, Avustralya, Yeni Zelanda ve Hindistan'daki operasyonlarını almak istiyor.

Verilen bilgiye göre, Dalınç Arıburnu'nun kurduğu Centricus'un aralarında Katar Kraliyet Ailesi ve Japon Softbank'ın da olduğu küresel yatırımcıları bulunuyor.

Centricus, Global Yatırım Holding’te yüzde 31,2'lik hisse ile stratejik yatırımcı olurken, Arıburnu'da yönetim kurulunda yer alıyor.

Centricus teklifi, ABD merkezli bir diğer video ve müzik tabanlı sosyal medya uygulaması Triller ile ortaklaşa sundu. Toplam 20 milyar dolarlık teklif, 10 milyar dolar nakit ve 10 milyar dolarlık kar ortaklığı içeren bir paket olarak iletildi.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, vatandaşlarının verilerini gizlice toplayıp Çin Komünist Partisi’ne aktardığı gerekçesiyle TikTok’a cephe almıştı. Çinli şirket ise bu iddiaları kesin bir dille reddetmişti.

Trump, uygulamanın ABD bölümünün ülkesinden bir şirkete satılması içi 45 gün süre tanımıştı. Bu süre 15 Eylül’de dolacak. Trump daha sonra da TikTok’un sahibi ByteDance’e, 2017’de satın aldığı Musical.ly anlaşmasını inceledikten sonra süreyi 15 Kasım’a uzatmıştı.

TikTok’un ABD, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya bölümünü satın almak için harekete geçen ilk şirket Microsoft oldu. Hatta Trump’ın normalde TikTok’u tamamen yasaklamak istediği ancak Microsoft CEO’su Satya Nadella ile görüştükten sonra satılmasına razı geldiği belirtildi.

Daha sonra Oracle Group da TikTok’un ABD bölümünü satın almak için girişimlere başladı. Yazılım alanında Microsoft’un en büyük rakiplerinden biri olan Oracle, arkasına birçok yatırımcı desteğini alarak ByteDance’e teklifini sundu.

Kısa bir süre önce ise Microsoft kendisine büyük bir ortak buldu: Walmart. Perakende devi, sürpriz bir hamle yaparak TikTok’un satın alınması konusunda Microsoft ile ortak hareket edeceklerini açıkladı. Konuya yakın kaynaklara göre, masada sadece bu iki teklif var ve görüşmelerde son aşamaya girildi.