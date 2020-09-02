TCMB Başkan Yardımcılığı'na Emrah Şener yeniden atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından TCMB Başkan Yardımcılığı'na Emrah Şener'in tekrar atanmasına ilişkin karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TCMB'nin internet sitesinde konuya ilişkin yapılan açıklamada, "TCMB Başkan Yardımcısı olarak görev süresi dolan Dr. Emrah Şener, 2 Eylül 2020 tarihli ve 31232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile bu göreve tekrar atanmıştır" denildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak görev süresi dolan Dr. Emrah Şener 2 Eylül 2020 tarihli ve 31232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile bu göreve tekrar atanmıştır: https://t.co/mGxhYHnnfp — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) September 2, 2020

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Emrah Şener kimdir?

1978 yılında doğan Emrah Şener, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. London School of Economics’te Ekonomi-Finans Yüksek Lisans programını tamamladıktan sonra Imperial College London’da Matematiksel Finans üzerine Doktora derecesini aldı.

Çalışma hayatına 2003 yılında bankacılık sektöründe başlayan Şener, Londra’da HSBC ve Citibank’ta görev yaptıktan sonra Bank of America’nın Yapılandırılmış Ürünler Grubunda Bölüm Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı işbirliği ile Özyeğin Üniversitesi bünyesinde kurulan İstanbul Risk Yönetimi Laboratuvarı’nın Direktörlüğünü yürüttü. Emrah Şener, 2 Eylül 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atandı.