Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustos ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11.27, yurt içi üretici fiyatları yüzde 6.71 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0.86, Yİ-ÜFE yüzde 2,35 artış gösterdi. TÜFE, ağustosta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 7.29, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.77 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 10.52, geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 11.53 arttı.

Ağustosta fiyatı en fazla artan ürün salatalık, en çok düşen erik

Öte yandan, ağustosta fiyat artışında salatalığı yüzde 21.86 ile limon, yüzde 18.64 ile yurtiçi bir hafta ve daha fazla süreli turlar izledi.

Ağustosta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler, yüzde 14.83 ile patlıcan, yüzde 14.65 ile mücevher (altın), yüzde 11.81 ile kabak, yüzde 8.45 ile şans oyunları, yüzde 7.60 ile fasulye, yüzde 5.75 ile sarımsak, yüzde 5.41 ile bira ve yüzde 5.05 ile kıvırcık oldu.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 19.63 ile erikte gerçekleşti. Bunu yüzde 17.38 ile patates, yüzde 16.07 ile armut, yüzde 14.11 ile domates, yüzde 9.06 ile dolmalık biber, yüzde 8.46 ile üzüm, yüzde 7.49 ile kavun, yüzde 7.25 ile karpuz izledi.