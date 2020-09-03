Merkez Bankası: İkinci çeyrekte salgın nedeniyle hızla gerileyen iktisadi faaliyet, mayıstan bu yana güç kazanmakta

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada "İkinci çeyrekte salgın nedeniyle hızla gerileyen iktisadi faaliyet, mayıs ayından bu yana güç kazanmakta" dendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), iletişim stratejisinin bir parçası olarak bir süredir yürüttüğü yatırımcı toplantıları çerçevesinde bugün bir video konferans düzenledi.

Video konferansta Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası konulu bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda şu mesajlar öne çıktı: