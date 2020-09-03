İletişim Başkanı Altun: Fransa'nın gazeteciler için giderek daha tehlikeli bir yer haline geldiği ortada

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Le Figaro muhabirine gösterdiği tepkiyle ilgili olarak değerlendirmede bulundu. Altun, "Fransa'nın gazeteciler için giderek daha tehlikeli bir yer haline geldiği ortadadır" dedi.