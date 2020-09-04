Economist: Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu doğalgaz, dışa bağımlılığını sona erdirmez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 21 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi keşfedildiğini, doğalgazın 2023'ten itibaren kullanılma alınmasının hedeflendiğini söylemişti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, derginin internet sayfasında yer alan 2 Eylül tarihli makalesinde şu ifadeler yer aldı: