Dolar/TL güne rekorla başladı

Döviz kurlarında rekor seviyeler gelmeye devam ediyor. Dün 7.45'i geçen dolar/TL, bu sabah piyasaların açılmasıyla birlikte rekor seviyelerini güncelledi ve 7.4550'nin üzerine çıkardı.

Dünya gazetesinin aktardığına göre dün 7.45'i geçerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gören dolar/TL, bugün de yükselişini sürdürüyor.

Piyasalar açılmadan önce 7.43 düzeyinde seyreden dolar/TL, piyasalarda işlemlerin artmasıyla birlikte yeniden yönünü yukarıya çevirdi. Kur tarihi seviyelerini 7.4557'ye çıkardı.

Sonrasında bir miktar gerileyen dolar/TL saat 10:31'de 7.4473'ten değerleniyordu. Aynı dakikalarda euro/TL ise 8.8220'den, BİST 100 Endeksi ise yüzde 0.40 primle 1.0180 puandan işlem görüyordu.