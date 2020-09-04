ÖTV zammı sonrası bazı markalar fiyatları güncelledi: En ucuz araba 110 bin lira

Eylül ayında gelen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı sonrasında bazı markalar, otomobil fiyatlarını güncelledi. Buna göre en ucuz otomobil, 110 bin 900 TL ile Fiat Egea oldu. Henüz fiyat güncellemesi yapmayan markalar da var.