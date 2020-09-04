ÖTV zammı sonrası bazı markalar fiyatları güncelledi: En ucuz araba 110 bin lira

Eylül ayında gelen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı sonrası bazı markalar, otomobil fiyatlarını güncelledi. Bazı modellerin fiyatı artarken, bazılarında indirime gidildi. Dünya gazetesinde yer alan habere göre yeni fiyat listesini henüz yayınlamayan markalar dışında, en ucuz otomobiller şöyle sıralandı:
Fiat Egea: 110.900 TL
Renault Clio: 124.900 TL
Dacia Logan MCV: 131.900 TL
Kia Rio: 139.900 TL
Mitsubishi Space Star: 159.850 TL
Toyota Corolla: 161.800 TL
Citroen C Elysee: 163.750 TL
Volkswagen Polo: 165.900 TL
Peugeot 301: 167.900 TL
Seat Ibiza: 179.500 TL
Ford Fiesta: 186.600 TL
Honda Civic Sedan: 209.600 TL
Mercedes A180: 347.400 TL
Audi A3 Sportback: 373.141 TL
Land Rover Discovery: 1.280.989 TL
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