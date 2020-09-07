Motorine 21 kuruş indirim

Motorinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 21 kuruş indirime gidilecek.

Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 21 kuruş indirime gidilecek. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

Ankara'da ortalama 6.16 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5.95 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6.11 liradan 5.90 liraya, İzmir'de 6.20 liradan 5.99 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Akaryakıt Fiyatlarında İndirim



08/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Motorinde 21 KRŞ/LT



pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir. — EPGİS (@trepgis) September 7, 2020

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