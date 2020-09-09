Karamollaoğlu: Aldığınız tedbirlerle kadınların hayatını kaybetmesini engelleyemiyorsanız idam çare değil

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yeniden gündeme getirilen idam cezası tartışmalarıyla ilgili olarak "Siz aldığınız tedbirlerle kadınların, özellikle de genç kızların hayatını kaybetmesini engelleyemiyorsanız idam çare değil" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

Karamollaoğlu, Türkiye'nin çevresindeki ülkelerle iyi ilişkiler kurmaya ihtiyacı olduğunu vurguladığı konuşmasında, geçmişte Türkiye Cumhuriyeti yetkililerinin hem merkezi Irak hükümetiyle hem de bölgesel yönetimlerle irtibat kurduklarını hatırlattı. Karamollaoğlu, "Bu irtibatların sağlıklı biçimde yürütülmesine ihtiyaç var. Dengeli olunmalı. Her iki taraf da itina göstermeli. Durduk yere kavga çıkarmaya, bu münasebetleri zedelemeye ihtiyaç yok. Buradaki bir amblemi ayrı bir devlet gibi görmeye de ihtiyaç yok" diye konuştu.

Doğu Akdeniz'de ve Ege'de yaşananlar karşısında Avrupa Birliği ve Fransa'nın bu konuda Yunanistan'a verdiği desteğin uluslararası bütün kuralları bir kenara iterek takındığı tavrı tasvip etmenin mümkün olmadığını kaydeden Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Yunanistan, 9 Eylül'ü bir defa daha hatırlamak mecburiyetindedir. Öç almak, şimdi kendi kafasına göre bir tavır sergileyip yeni politikalar belirlemek, Yunanistan'a fayda sağlamak değil ateşle oynamak manasına gelir."

'Karadeniz'de bulunan doğalgazın arkası inşallah gelir'

Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervine de değinen Karamollaoğlu, "Bu, ülkemizin geleceği için güzel bir müjde. İnşallah arkası gelir. Biz, sadece kendi ülkemiz için değil aynı zamanda bunun ihracatını da yaparak, gelirlerimizi artırmayı arzu ederiz" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın egemenlik konusunda hayallere kapılması halinde, konunun farklı yöne evrileceğine dikkati çeken Karamollaoğlu, "Türkiye, Doğu Akdeniz'de haklarından hiçbir zaman vazgeçmemelidir. Bu noktada daima hükümetin yanındayız" diye konuştu.

'Siyonizmin ekmeğine yağ sürdük'

Karamollaoğlu, Türkiye'nin, D8 ülkeleriyle, İslam Örgütü ve Ekonomik İşbirliği üyeleriyle 18 yıldır yakınlık kuramadığını savunarak, bu durumu 'dış politikada acziyet' olarak yorumladı. Karamollaoğlu, "Bu ülke iktidarıyla muhalefetiyle hepimizin. Bulunduğumuz bölgede, dış politika temellerini yeniden gözden geçmeye ihtiyaç var. Biz attığımız her adımda ne yazık ki müstevli İsrail'in, siyonizmin ekmeğine yağ sürdük" dedi.

'Dört gençten biri işsiz'

Konuşmasında genç nüfusun sayısına değinen Karamollaoğlu, bu durumun ileriye ümitle bakılması gerektiren bir husus olduğunu, fakat gençlerin ülke geleceğiyle ilgili ümit taşımadığını savundu.

Yapılan anketlere göre, gençlerin yüzde 76'sının yurt dışında yaşamayı tercih ettiğini, yüzde 77.5'inin ise 'torpilin, yeteneklerden üstün tutulduğunu düşündüğü'nü aktaran Karamollaoğlu şöyle konuştu:

"Nasıl ümit bağlasın gençler bu ülkede geleceklerine? Bu sebepledir ki genç nüfusun yarısı mutsuz. Ve daha da düşündürücü olan husus, gençlerin yüzde 81'i yetişkinlerin kendilerini anlamadığını düşünüyor. Dört gençten biri işsiz. Öğretmen olmak isteyip olamayan gençlerimizin sayısı 500 bin civarında. Ya eğitim fakültelerini bu kadar genişletmeyeceksiniz ya da oradan mezun olanlara iş imkanı sağlayacaksınız."

İdam tartışmaları

Karamollaoğlu, gündem değiştirmek için sık sık yeni konuların ortaya atıldığını iddia ederek, bunlardan birinin de 'idam' olduğunu söyledi. Meselenin 'adalet' olduğuna dikkati çeken Karamollaoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Siz adaleti kamil manada uygulamadan idamı getirirseniz, haksız yere bir sürü insanın hayatını kaybetmesine vesile olursunuz. İdam, bütün tedbirler alındıktan sonra olsa olsa en son başvurulacak çaredir. Bizim idamı tekrar gündeme getirerek, problemleri çözeceğimizi düşünmek, sadece ciddi bir hata ve öngörüsüzlük olabilir. Siyasi parti mensupları olarak bir araya gelip, meselelerin sükunet içinde müzakeresine ihtiyaç var. Siz, bunu sağlayacağınıza idamı getirseniz ne yazar?"

Kadın cinayetlerinin son 10 yılda 10 kat arttığını kaydeden Karamollaoğlu, "Siz aldığınız tedbirlerle kadınların, özellikle de genç kızların hayatını kaybetmesini engelleyemiyorsanız idam çare değil. Geçmişte hataen idam edilen bir sürü insan oldu. Biz başbakanları bile idam ettik. Çözüm mü, değil" değerlendirmesinde bulundu.