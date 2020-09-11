Enerji Bakanı Dönmez: 2023'te karada ilk doğalgaz teslimini yapacağız, 30-40 kuyu açmayı planlıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Karadeniz'deki doğalgaz keşfiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Dönmez, "Uygun bir modelle bu sahayı geliştirip üretime hazırlayacağız. Bunun için şu anda mühendislik çalışmaları başlamış durumda. İnşallah hedefimiz 2023 gibi üç yıl içerisinde Cumhuriyetimizin 100. yılında bu gazı kıyımıza getirip sisteme bağlamak. En yüksek üretim seviyesine çıkmak için belirli bir süreye ihtiyacımız olacak gibi öngörüyoruz ancak 2023'te karada ilk gaz teslimini yapacağız. Toplamda 30-40 kuyu açmayı planlıyoruz. Arkadaşlarımız şu anda bu çalışmayı yapıyor. Allah'ın izniyle çıkartacağız, bir sıkıntı görmüyoruz" ifadelerini kullandı.