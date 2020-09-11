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    TÜİK araştırması: Türkiye'de en yüksek gelir İstanbul'da

    © REUTERS / MURAD SEZER
    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202009111042825666-tuik-arastirmasi-turkiyede-en-yuksek-gelir-istanbulda/

    Türkiye'de geçen yıl itibarıyla en yüksek gelir İstanbul bölgesinde görüldü. Gelir eşitsizliğinin en düşük tespit edildiği bölge Doğu Marmara, göreli yoksulluk oranının en yüksek belirlendiği bölge ise Akdeniz oldu.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı gelir ve yaşam koşulları araştırması bölgesel sonuçlarını açıkladı.

    Buna göre, Türkiye'de ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri, 2019'da 28 bin 522 lira olarak hesaplandı.

    İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey Bölgeleri itibarıyla söz konusu geliri en yüksek olan bölge, 40 bin 749 lirayla İstanbul oldu. Bu bölgeyi 32 bin 384 lirayla Batı Anadolu, 30 bin 337 lirayla Ege izledi. 

    Fert gelirinin en düşük olduğu bölgeler

    Ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirinin en düşük olduğu bölgeler ise 13 bin 441 lirayla Mardin, Batman, Şırnak, Siirt oldu.

    P80/P20 oranı, en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirinin en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirine oranı şeklinde hesaplanıyor. Bu oran küçüldükçe gelir eşitsizliği azalıyor. Bu oran Türkiye genelinde 7.4 iken, bu değerin en düşük olduğu bölgeler 4.6 ile Doğu Marmara, 5.5 ile Batı Karadeniz, 5.6 ile Orta Anadolu olarak kayıtlara geçti. Bu oranın en yüksek olduğu bölgeler ise 7.8 ile İstanbul, 6.7 ile Akdeniz ve 6.6 ile Batı Marmara olarak sıralandı.

    Araştırmaya göre P80/P20 oranının en düşük olduğu İBBS 2. Düzey bölgeleri ise 4,2 ile TR81 Zonguldak, Karabük, Bartın, 4.3 ile TRB1 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve 4.5 ile TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik olarak sıralandı.

    Gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler

    Bu oranın en yüksek olduğu İBBS 2. Düzey bölgeleri ise 7.8 ile TR10 İstanbul, 6.8 ile TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır, 6.6 ile TR62 Adana, Mersin ve TR22 Balıkesir, Çanakkale olarak kayıtlara geçti.

    Her bölge için eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu İBBS 1. Düzey bölgeleri yüzde 13.3 ile TR6 Akdeniz, yüzde 12.9 ile TR2 Batı Marmara ve yüzde 11.9 ile TRA Kuzeydoğu Anadolu olarak gerçekleşti.

    Dolar, Türk Lirası
    © REUTERS / Murad Sezer/Illustration/File Photo
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    Göreli yoksulluk oranının en düşük olduğu İBBS 1. Düzey bölgeleri ise yüzde 8.4 ile TR4 Doğu Marmara, yüzde 9.9 ile TR7 Orta Anadolu ve yüzde 10.5 ile TR3 Ege bölgeleri oldu.

    Her İBBS 2. Düzey bölgesi için eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler yüzde 15 ile TR82 Kastamonu, Çankırı, Sinop, yüzde 14 ile TR62 Adana, Mersin ve yüzde 13.3 ile TR21 Tekirdağ, Edirne, Kırklareli olarak kayıtlara geçti.

    Göreli yoksulluk oranı en düşük olan İBBS 2. Düzey bölgeleri ise yüzde 4.6 ile TRB1 Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, yüzde 5.8 ile TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis ve yüzde 8 ile TR41 Bursa, Eskişehir, Bilecik olarak hesaplandı.

    Etiketler:
    Kilis, Adıyaman, Gaziantep, Sinop, Adana, Çanakkale, Balıkesir, Mersin, Bilecik, Bursa, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Malatya, Bartın, Zonguldak, Siirt, Şırnak, Batman, Anadolu, Mardin, Ege, Akdeniz, Marmara Bölgesi, İstanbul, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
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