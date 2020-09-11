Almanya'da ağustos ayı enflasyonu 'yüzde 0' oldu

Almanya'da ağustos ayı enflasyonu yüzde 0 olarak kaydedildi. Salgın nedeniyle KDV’de yapılan indirim bu düşüşte etkili oldu.

Almanya Federal İstatistik Dairesi, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin bir önceki aya göre yüzde 0.1 oranında azalarak yüzde 0'a düştüğünü açıkladı.

Deutsche Welle’nin haberine göre, bu düşüşte hükümetin koronavirüs salgınına karşı tüketimi teşvik için katma değer vergisinde (KDV) yaptığı indirim ve enerji fiyatlarındaki düşüş rol etkili oldu.

Verilere göre fiyatlarda en büyük düşüş enerjide kaydedildi. Ağustos ayında enerji fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 6.3 oranında azaldı. Isınma amaçlı kullanılan yakıtın fiyatı yüzde 32.7, taşıtlarda kullanılan yakıtın fiyatı da yüzde 11.3 oranında ucuzladı. Elektrik fiyatları ise yüzde 2.1 arttı.

Gıda fiyatlarında ise bir önceki yıla göre yüzde 0.7 artış kaydedildi. Geçen yıl ağustos ayına göre sebze fiyatları yüzde 6.8 oranında ucuzlarken meyvede yüzde 5.8, et ve et ürünlerinde yüzde 4.8'lik artış kaydedildi.

Alman hükümeti 1 Temmuz'da yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere KDV oranını yüzde 19'dan yüzde 16'ya düşürmüştü. Gıda maddeleri ve kitap gibi kalemlere uygulanan yüzde 7'lik indirimli KDV oranı ise yüzde 5'e indirilmişti.