Euro rekor seviyeye yükseldi

Euro 8.89'la yeni bir rekor seviyeye yükseldi. Dolar/TL kuru, yeni haftanın ilk gününde 7.49 liradan alıcı buluyor.

Geçtiğimiz hafta 7.4983'le rekor tazeledikten sonra kısa bir süreliğine 7.41'lere kadar gerileyen dolar/TL kuru, yeni haftanın ilk gününde 7.49 ile rekor seviyelerin hemen altında seyrediyor.

Euro/TL 8.89'la yeni bir rekor seviyeye yükselirken, sterlin 9.62 liradan işlem görüyor.

Kuyumcularda çeyrek altın 770 liradan, gram altın ise 471 liradan satılıyor.

Borsa İstanbul ise güne yükselişle başlarken BİST 100 yüzde 0.36'lık artışla 1.106 puan düzeyinde işlem görüyor.