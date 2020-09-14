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    İşsizlik Sigortası bir ayda 741 milyon TL eridi, fon büyüklüğü 112 milyar liraya geriledi

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    İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı ağustos ayında bir önceki aya göre 741.2 milyon TL düşüş gösterdi ve 112 milyar liraya geriledi.

    İŞKUR'un 'İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni'ne göre, temmuz ayı sonu itibarıyla 112 milyar 780.0 milyon TL olan fonun menkul kıymet ve nakit varlığı ağustos sonunda 112 milyar 39.1 milyon TL seviyesine indi.

    Dünya'nın haberine göre, fon varlığının yüzde 80.53'ü tahvil, yüzde 19.47'si mevduattan oluştu. Bir önceki ay tahvil miktarı yüzde 85.84, mevduat miktarı yüzde 14.16 olmuştu. Aynı ayda fonun geliri 2.90 milyar TL, gideri ise 3.65 milyar TL olarak gerçekleşti. Fondan en fazla ödeme 1.89 milyar TL ile kısa çalışma ödeneği için yapıldı.

    Ağustos ayında önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 1 milyon 212 bin 308 kişiye kısa çalışma ödemesi gerçekleştirildi.

    İşsizlik ödeneğine 18 yılda 14 milyon başvuru yapıldı 

    Mart 2002 tarihinden 31.08.2020 tarihine kadar işsizlik ödeneğine 13 milyon 921 bin 236 kişi başvurdu, 8 milyon 95 bin 875 kişi ödenek almaya hak kazandı. Bu kapsamda hak eden kişilere toplam 36.3 milyar TL ödeme yapıldı.

    2020 Ağustos ayında, önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 356 bin 858 kişi için ödeme miktarı 438 milyon TL oldu. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan bugüne kadar hak eden 14 milyon 210 bin kişi için 72.4 milyar TL ödeme yapıldı.

    Etiketler:
    İşsizlik, mevduat, Ekonomi, Türkiye, Kısa Çalışma Ödeneği, İşsizlik Sigortası Fonu, İŞKUR
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