Benzine 11 kuruş indirim

Benzinin litre fiyatında 11 kuruş indirim yapıldı. EPGİS tarafından yapılan açıklamada, indirimin pompa satış fiyatlarına bu geceden itibaren yansıyacağı belirtildi.
Buna göre Ankara'da ortalama 6.75 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6.64 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6.70 liradan 6.59 liraya, İzmir'de 6.76 liradan 6.65 liraya inecek.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Akaryakıt Fiyatlarında İndirim— EPGİS (@trepgis) September 14, 2020
15/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
Benzinde 11 KRŞ/LT
pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)