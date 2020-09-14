Benzine 11 kuruş indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 11 kuruş indirim yapıldığını duyurdu.

Benzinin litre fiyatında 11 kuruş indirim yapıldı. EPGİS tarafından yapılan açıklamada, indirimin pompa satış fiyatlarına bu geceden itibaren yansıyacağı belirtildi.

Buna göre Ankara'da ortalama 6.75 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6.64 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6.70 liradan 6.59 liraya, İzmir'de 6.76 liradan 6.65 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.