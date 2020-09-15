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    ÖTV zamları sonrası 1 Ferrari vergisiyle 84 Egea alınabilir

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202009151042847159-otv-zamlari-sonrasi-1-ferrari-vergisiyle-84-egea-alinabilir/

    ÖTV zamları sonrası 12.8 milyon TL’lik fiyatıyla Türkiye’nin en pahalı otomobili olan Ferrari SF90 Stradale için ödenen 9.4 milyon TL’lik vergiyle (ÖTV+KDV) bugün Türkiye’nin en ucuz otomobili olan Fiat Egea’dan 84 adet alabiliyorsunuz.

    İtalyan Ferrari'nin hem ilk seri üretim hibrit modeli hem de sahip olduğu 1000 beygirle en güçlü modeli olan SF90 Stradale, yıl sonunda üretimde bir aksama olmazsa Türkiye'deki ilk sahibine teslim edilecek. Türkiye'de şu an resmi olarak satılan en pahalı otomobil olan SF90'un liste fiyatı son ÖTV zamlarıyla birlikte tam 12 milyon 776 bin 680 TL'ye yükseldi. Yani bu yıl Türkiye'ye ayrılan tek aracı alan kişi 30 Ağustos'ta gerçekleyen ÖTV zammı öncesi 10 milyon 384 bin TL ödeyecekken, şimdi cebinden 2.4 milyon TL fazla çıkacak.

    Bu vergiyle neler alınır?

    Sözcü'den Emre Özpeynirci'nin haberine göre, Türkiye'de Tofaş'ın bünyesinde yer alan FerMas'ın temsil ettiği Ferrari'nin bu özel modelinin vergisiz net fiyatı ise 3 milyon 378 bin TL. Dolayısıyla Türkiye'de bu aracı alan kişi son ÖTV zamlarıyla birlikte toplam 9 milyon 380 bin TL vergi ödeyecek.  İşte bu çarpık durumdan yola çıkarak, ‘1 Ferrari'nin vergisiyle kaç otomobil alınır?' ve ‘1 Ferrari'nin vergisi kaç modelin vergisine eşit?' sorularının yanıtlarını çıkardık.

    İşte Türkiye'de otomotivdeki çarpık vergi sistemine en iyi örnek

    Asıl çarpıcı olan SF90'ı alan kişi Egea'yı alan kişiden 203 kat fazla vergi ödüyor.

    Vergi farkı 203 kat

    Bugün resmi olarak Türkiye'nin en pahalı otomobili Tofaş'ın temsil ettiği Ferrari'nin SF90 modeli olurken, en ucuz otomobili ise yine Tofaş'ın bünyesindeki Fiat Egea Sedan. Bursa'da üretilen Egea bugün 110 bin 900 TL'den başlayan fiyatıyla Türkiye'nin en ucuz otomobili unvanına sahip. Dolayısıyla ilk olarak en pahalı ile en ucuz otomobilin karşılaştırmasını yaparsak, bugün SF90'a ödenen 9.4 milyon TL vergiyle tam 84 adet Fiat Egea Sedan alabiliyorsunuz. SF90'un vergisi tam 203 adet Egea Sedan'ın vergisine eşit.

    En güçlü İtalyan

    SF90 Stradale, Ferrari'nin İtalya'daki Maranello fabrikasından çıkan ilk seri üretim PHEV (Plug-in Hibrit Elektrikli Araç) modeli. İtalyan markanın içten yanmalı motorla üç adet elektromotoru bir arada kullanan ilk PHEV aracı olmasıyla öne çıkan araç bu sayede 1000 beygir değerinde toplam güce ulaşıyor. SF90 Stradale'da 90 derece açılı V8 silindirli turbo beslemeli motor 780 beygir ile Ferrari tarihinin en yüksek güç üretimine sahip sekiz silindirli motoru olarak öne çıkıyor. Diğer 220 beygirlik güç ise üç adet elektromotor tarafından sağlanıyor. Bu sayede en güçlü Ferrari modeli olan SF90 Stradale ayrıca, dört tekerlekten çekiş sistemi bulunan ilk Ferrari spor otomobili olmasıyla dikkati çekiyor.

    1 Ferreri vergisi ile kaç otomobil alınır?

    Egea x 84
    Clio x 70
    Corolla x 58
    Qashqai x 30
    Pasat x 26
    3 Serisi x 17
    C Serisi x 15
    I-Pace x 11

    1 Ferrari vergisi kaç modelin vergisine eşit?

    Egea x 203
    Clio x 170
    Corolla x 103
    Qashqai x 57
    Passat x 49
    I-Pace x 48
    3 Serisi x 32
    C Serisi x 29

    Modellerin fiyatları ve ödenen vergilerin TL karşılıkları

    Model Fiyatı Vergileri (ÖTV+KDV)

    Ferrari SF90 12.776.680 / 9.380.021
    Fiat Egea 110.900 / 46.000
    Renault Clio 133.900 / 55.000
    Toyota Corolla 161.800 / 90.637
    Nissan Qashqai 310.500 / 165.000
    VW Passat 358.900 / 190.000
    BMW 3 Serisi 552.200 / 292.000
    Mercedes C Serisi 612.900 / 325.188
    Jaguar I-Pace 837.935 / 193.935

    Etiketler:
    Fiyat, Vergi, Otomobil, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), ÖTV, Ferrari
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