Albayrak: Bütçe disiplinini korumak evet, ama gereken zamanda gereken adımları atmaktan çekinmeyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkileriyle ilgili olarak kişisel Twitter hesabında kısa bir değerlendirmede bulundu.
"Olağanüstü bir dönemde olağanüstü tedbirler aldık. Pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte bütçe dengemiz önceki aylardan daha iyi bir tablo çizerek ağustosta 28.2 milyar TL fazla verdi" diyen Albayrak, paylaşımını şöyle noktaladı:
"Bütçe disiplinini korumak evet, ama gereken zamanda gereken adımları atmaktan çekinmeyiz."
Olağanüstü bir dönemde olağanüstü tedbirler aldık.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 15, 2020
Pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte bütçe dengemiz önceki aylardan daha iyi bir tablo çizerek Ağustosta 28.2 milyar TL fazla verdi.
Bütçe disiplinini korumak EVET ama gereken zamanda gereken adımları atmaktan ÇEKİNMEYİZ!
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