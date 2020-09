Türkiye'nin kredi notunu 'takvim dışı' düşüren Moody's'ten açıklama: Kredi koşulu değişirse takvimi beklemeyiz

Moody’s'in cuma günü gelen not indirimi kararı 'takvim dışı' olması nedeniyle de eleştirildi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, kredi koşullarında değişiklik oluştuğunda takvim dışı değişiklik yapılacağını belirtti.

Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu takvim dışı bir tarihte indirmesi tartışma yarattı. Moody's, cuma gecesi yayımladığı değerlendirmeyle Türkiye’nin kredi notunu B1’den B2’ye indirirken görünümü de 'negatif' olarak bıraktı.

Dünya'dan Şebnem Turhan'ın haberine göre, Moody's yetkilileri not kararının neden takvim dışı açıklandığı sorusuna, Avrupa Birliği yönetmeliklerine uygun olarak kredi koşullarında önemli bir değişiklik ve olay olması durumunda yıllık belirttiği takvim dışında bir tarihte bağımsız bir kredi derecelendirme yapabildiği durumların olduğu yanıtını verdi.

'Kredi notunun yükselmesi çok düşük olasılık'

Kredi notunun değişim koşullarına da açıklamasında yer veren Moody’s, olası bir not yükseltmesinin Türkiye’nin görünümü dikkate alındığında çok düşük bir olasılık olduğuna dikkat çekerek, "Ancak, kısa vadede mali ve para politikaları ödemeler dengesi krizine daha fazla maruz kalmanın önlenmesi konusunda daha tutarlı hale gelirse not görünümü kalıcı hale gelebilir. Dış finans desteği ve ABD ile AB gerilimlerinin azalması da destekleyici olabilir. Ekonomik yapısal dengesizlikleri engelleyecek bir dizi ekonomik reform da ülkenin doğasında var olan güçlü yönlerinden yararlanılarak not yükseltimi yaşatabilir” diye değerlendirdi.

Moody’s açıklamasında mevcut ödemeler dengesi bozulmasının tam anlamıyla bir krize dönüşmesi durumunda Türkiye’nin kredi notunun muhtemelen düşeceği belirtilerek böyle bir durumda hükümetin kıt döviz kaynaklarını koruma altına almaya çalışabileceğini ve zaten bazı kısıtlamaların yabancı alacaklarını da etkilediği kaydedildi.