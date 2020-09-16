Kayıt
12:03 16 Eylül 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Antalya'ya ağustos ayında 225 bin Rus turist geldi

    © DHA /
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1042855612_0:84:1200:759_1200x675_80_0_0_ba661d40db1d79cefa10489bafe2fa32.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202009161042855644-antalyaya-agustos-ayinda-225-bin-rus-turist-geldi/

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşme süreciyle birlikte, başta Rusya olmak üzere BDT ülkelerinden Antalya'ya gelen turist sayısında hareketlilik yaşanıyor. Antalya'da ağustos ayında toplam 225 bin olan Rus turist sayısı, eylülün ilk 15 gününde aynı sayıyı yakaladı. Yaz sezonunun kasım ayına kadar uzayacağı öngörülüyor.

    Antalyalı turizmciler, Rus turistler açısından bu yıl Türkiye'nin yurt dışı tatilinde lider ülke olacağı ve Rusya'dan Türkiye'ye turist akışının eylül ayında ağustosa oranla çok daha iyi olabileceği yönünde Rus Tur Operatörleri Birliği'nin (ATOR) açıklamasını değerlendirdi.

    Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı (POYD) Ülkay Atmaca, 1 Haziran'daki normalleşme süreciyle birlikte tesislerin de açılmaya başladığı Antalya'da, temmuz ayıyla birlikte Kurban Bayramı ve iç pazar hareketliliği yaşandığını aktardı. Ağustos ayında ise Almanya'nın uçuş yasağını kaldırması, Rusya'nın da charter uçuşlara başlamasının sezona olumlu yansıdığını kaydeden Atmaca, “Böyle bir süreçte Türkiye olarak en çok turist aldığımız ülke Rusya, gayet iyi" dedi.

    Rus pazarı açısından eylül rezervasyonlarının da iyi olduğunu anlatan Atmaca, “Muhtemelen sezonun da kasım- aralık ayına kadar uzayabileceğini düşünüyoruz. Çünkü şu ana kadar gelen rezervasyonlar umut verici. Bunda, Antalya'daki tesislerin büyük bölümünün açık olması da etken oldu. Sonuç itibarıyla iyi bir eylül geçiriyoruz, ekimin de iyi olacağı görünüyor. Aldığımız rezervasyonlar gayet iyi" diye konuştu.

    Salgın sürecinde en çok turist ağırlayan destinasyon olan Antalya ve Türkiye'ye insanların akın akın geliyor olmasının sektörün büyük başarısı olduğunu söyleyen Atmaca, “Pandemide kapıların ve tesislerin hala açık olması ve istihdam sağlıyor olmamız, sayılardan daha önemli. Çünkü mart ayında bütün kapıları kapatmıştık ve aylarca bu şehre uçak inmedi, bütün oteller kapalıydı. Normalleşme süreciyle sektörün tüm paydaşları, daha fazla istihdam ve daha fazla otelin açılması için mücadele ettik. Gelinen nokta pandemi süreci için çok büyük bir başarı" diye konuştu.

    Antalya'nın yılda yaklaşık 15 milyon turist ağırlayan bir şehir ve bu şehrin bir turizm hafızası olduğuna dikkati çeken The Land of Legends Genel Müdürü Çetin Pehlivan, “Tabi ki zorlu bir dönemden geçtik, fakat toparlanma aşamasındayız. Rusya, bu sektörde lokomotiflerden ve en önemli pazarlarımızdan biri. Şu an moral verici gelişmeler var. İnsanlar bu dönemde moral ve motivasyon için tatil tercihlerine devam ediyor. Tabi ki Türkiye onlar için çok önemli destinasyon. İki ülkenin karşılıklı dostluğu turizmdeki bu verimli alışverişi işlerimize yansıtıyor. Bundan çok memnunuz" şeklinde konuştu.

    Özellikle bu dönemde yaz sezonunun uzayacağını gönül rahatlığıyla söyleyebileceklerini belirten Pehlivan, “Ekim ve kasım dönemini de kapsayacaktır. Rus misafirlerimiz de bu dönemi fırsat olarak değerlendirecektir. Rus Tur Operatörleri Derneği Başkanı açıklamasının da şöyle bir gerçekliği var. Bu dönemde insanlar tatil tercihlerini biraz geciktirdi. Şimdi artık kararlarını olumlu anlamda değiştiriyor ve Türkiye'ye yöneldiler. Bu da Antalya demek oluyor, genellikle Antalya'yı tercih ediyorlar. Antalya'daki tur operatörlerimizin mükemmel bir iş çıkarttığını söyleyebiliriz. Karşılıklı pozitif bir hava var" diye konuştu.

    15 günde ağustosu geçti

    Antalya'ya gelen turistlerin ilk ayak bastıkları nokta olan Fraport-TAV Antalya Havalimanı'nın eş genel müdürleri Deniz Varol ve Bilgihan Yılmaz da Rusya pazarındaki gelişmeleri değerlendirdi. Rusya ve Ukrayna bölgesinden çok ciddi talep olduğunu belirten Deniz Varol, ağustos ayında 225 bin Rus turistin geldiği Antalya'da, eylül ayının sadece 15 günlük sürecinde aynı sayıya ulaştıklarını açıkladı. Varol, eylül ayının tamamının 500 bin yolcuya yaklaştığını, bunların yarısının neredeyse Rus yolcu olduğunu belirterek, “Dolayısıyla Rusya, Ukrayna bölgesinden çok ciddi talep var" dedi.

    Yolcu trafiğinin yüzde 50'si Rus

    Antalya için Rus trafiğinin her zaman konuşulduğuna dikkati çeken Bilgihan Yılmaz ise “Ruslar muhtemelen bu sene yıl sonunda Antalya trafiğinin yüzde 50'sini teşkil edecek. Bu da geçen senelerde yüzde 35'lerde olan bir ülke için ciddi artış. Rusya'nın hangi ülkelere uçuş izni verdiği listeye bakarsanız, kısa bir liste. Bunun da tabi etkisi var. Aynı zamanda Antalya'da sadece Ruslara değil tüm turistlere, ziyaretçilere sunulan paketler çok cazip. Hem uygun hem kalite çok yüksek. Sezonu eylülde kapatan Rus trafiği muhtemelen ekim-kasıma kadar da uzayabilir" diye konuştu.

    Etiketler:
    Rus, Antalya, Normalleşme, Türkiye, Rusya, Tatil, Koronavirüs
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Jolanda'nın yemekten yaptığı Freddie Mercury portresi
    Tabaktaki tablo: Belçikalı ev kadınından muhteşem yemek sanatı
    Karikatür
    Salgınla mücadeledeki başarısızlık Netanyahu’nun puanını aşağı çekiyor
    İnfografik
    BAE, Bahreyn ve İsrail: Barış mı, yoksa bölünme anlaşması mı?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet