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    Dönere at eti karıştırdılar, lahmacuna böbrek eti koydular, çayı boyayla kararttılar

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    Ekonomi
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    Sputnik Türkiye
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    Tarım ve Orman Bakanlığı, 91 firmaya ait 113 taklit ve tağşişli ürünü dün tek tek açıkladı. Döner ve sucukta at eti, pişmiş lahmacunda kalp, böbrek, karaciğer, taşlık gibi sakatat, bazı çikolatalarda da ilaç etken maddesine rastlandı.

    Gıdada sahtecilik yapan 91 firmaya ait 113 ürün, dün Tarım ve Orman Bakanlığı’nın internet sitesinden açıklandı. Bu açıklama ile ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1609 firmaya ait 3 bin 605 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunuldu. Ancak denetimlere ve bakanlığın ifşasına rağmen bazı üreticilerin hala yasa dışı yollara başvurması vatandaşın da tepkisine neden oldu.

    Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş ürünlerin bulunduğu listede, et ve et ürünlerinden, alkollü ve alkolsüz içeceklere, baldan baharatlara, çaydan kahveye, zeytinyağından süt ve süt ürünlerine, enerji içeceklerinden çikolataya uzun bir liste yer aldı.

    © AA /
    91 firmaya ait 113 parti ürün ifşa edildi: En fazla uygunsuzluk et ve et ürünlerinde
    Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikâyet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde yapılan denetimlerin büyük payı olduğu açıklandı.

    Sucukta kanatlı eti

    2020’nin 5. taklit ve tağşiş listesinde et ve et ürünlerine ciddi biçimde yer verildi. Çiğ kanatlı dönerde at eti, dana sucuk ve çiğ dana etinde tek tırnaklı eti (at, domuz, katır, eşek), pişmemiş köftede sakatat, (kalp, taşlık, dalak), pişmiş lahmacunda kalp, böbrek, karaciğer, taşlık, pişmiş Adana’da dalak, çiğ Adana’da kanatlı eti, sucukta, baş ve kanatlı eti, kıymada kanatlı eti tespit edildi.

    Bal tartışma konusu

    Yıllardır tartışılan bal bu listede yine yerini aldı ve denetimlerde sahte bal ortaya çıktı. Baharatlarda, boya, bitki, çay ve kahvelerde boya - gıda boyası ve ilaç etken maddesi bulundu. Zeytinyağına 27 maddelik yer ayrılan listede taklit ürünlere rastlandı. Süt ve süt ürünlerinde bitkisel yağ ve nişasta tespit edildi. Enerji içeceği ve takviye edici gıdalarda ise iktidarsızlık ve erektil disfonksiyon gibi erkek cinsel fonksiyon problemlerinin tedavisinde kullanılan bir madde olan sildenafil bulundu.

    Alkollü içeceğe kozmetik alkolü

    Alkollü içeceklerde durum çok ciddi bir boyuta taşındı. Çünkü bu içkilerde kozmetikte kullanılan alkollere sonradan ilave edilen tersiyer butil alkol denilen ve gıda alkolünde kesinlikle bulunmaması gereken bir maddeye rastlandı. Alkolsüz İçkiler ile çikolata ve kakaolarda ilaç etken maddesi bulundu.

    Etiketler:
    Alkol, Taklit, Zeytinyağı, boya, Çay, böbrek, Lahmacun, At eti, Döner
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