Petrolle ilgili karamsar öngörü: Talepte çöküş yaşanabilir

Emtia analistlerine göre küresel petrol pazarında yakın gelecekte petrol talebinde büyük bir çöküş yaşanabilir.

CNBC’nin aktardığına göre S&P Global Platts (APPEC) 2020 adlı sanal konferansta bir araya gelen analistler, ikinci birdalgası olasılığı dahilinde enerji sektörünün de olumsuz etkilenebileceği konusunda uyardı.

Uzmanlar, petrol üreten ülkelerin kırılganlığına dikkat çekti. S&P Global Platts Başkanı Martin Fraenkel, yılsonuna kadar küresel petrol talebinde günlük bazda 8 milyon varil azalma olacağını söyledi ve ekledi: “Diğer yıllara bakılacak olursa bu çok muazzam bir azalma.”

Göstergelerin önümüzdeki yıl da kriz öncesi değerlere ulaşamayacağını öngören Fraenkel, karantina kısıtlamaları ortamında petrol ihtiyacının azaldığını, depolardaki stokların ise artmaya devam ettiğini vurguladı.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) bugün yayınlanan aylık raporunda, birçok ülkede Kovid-19 ile ilgili kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından küresel petrol talebinde meydana gelen hızlı toparlanmanın ikinci bir koronavirüs dalgası tehdidi karşısında durduğu ve şimdi piyasa öngörülerinin daha kırılgan hale geldiği belirtildi.

OPEC+ koalisyonunun petrol üretimini artırmasından sonra toparlanmanın durmasıyla şimdi OPEC+ Bakanlar Düzeyinde Ortak İzleme Komitesi’nin (JMMC) perşembe günü planlanan toplantısından çıkacak sonuçlar bekleniyor. Medyada yer alan haberlere göre OPEC+, fiyatlarda meydana gelen düşüşe rağmen ek bir petrol kesintisine gitmeyecek.