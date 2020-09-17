Dolar/TL'de yükseliş sürüyor: Kur 7.55 seviyesini aştı

Fed ve Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararları sonrası küresel piyasalarda satıcılı bir seyir yaşanırken ABD Doları uluslararası arenada güç kazandı.
Yurt içinde de her geçen gün rekor seviyelerini geliştiren dolar/TL kuru, bugünkü işlemlerde 7.55'in üzerinde işlem görüyor.
Dünya.com'un aktardığına göre, Dolar/TL kuru dün gördüğü 7.5150 seviyelerini geçerek tarihi zirvesini geliştirdi. Dolar 7.5533, euro/TL ise 8.9222'den değerleniyor.
Analistler, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmeler ve koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.
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