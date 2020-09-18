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    Borsada manipülasyonun cezası artırıldı

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202009181042871032-borsada-manipulasyonun-cezasi-artirildi/

    Borsa İstanbul AŞ borsacılık faaliyetlerine ilişkin esaslar yönetmeliğinde değişiklikler öngören SPK yönetmeliği güncellendi. Disiplin cezası gerektiren hallerin kapsamı genişletildi, para cezaları artırıldı. Daha önce '10 bin TL'den 50 bin TL'ye kadar para cezası', '10 bin TL'den 5 milyon TL'ye kadar para cezası' olarak düzenlendi.

    Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), borsa faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlediği yönetmelikte yer alan  'Disiplin cezalarının çeşitleri', 'Disiplin cezalarını gerektiren fiiller' ve 'cezanın belirlenmesine ve uygulanmasına dair genel hükümler' bölümlerinde değişiklik yaptı.

    SPK'nın 'Borsa İstanbul AŞ Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmelik'inde yapılan değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre, işlem yapma yetkisi verilenlere ve/veya temsilcilerine verilecek disiplin cezalarındaki para cezasında üst limit artırıldı. Daha önce '10 bin TL'den 50 bin TL'ye kadar para cezası', yeni değişiklikle birlikte '10 bin TL'den 5 milyon TL'ye kadar para cezası' olarak düzenlendi.

    Disiplin cezalarını gerektiren fiiller

    Yönetmelikte disiplin cezalarını gerektiren fiillere yeni fıkralar eklendi. Bu fiiller şöyle sıralandı:

    "Gazete, televizyon, internet, sosyal medya hesapları veya benzer nitelikte kitle iletişim araçlarını kullanarak sermaye piyasası araçları hakkında yalan, yanlış ve yanıltıcı yorum ve tavsiyelerde bulunmak. Sosyal medya aracılığıyla veya üyelik bazlı çevrimiçi kapalı gruplar üzerinden, sermaye piyasası araçlarının fiyatları, fiyat değişimleri ile arz ve taleplerine ilişkin yalan, yanlış ve yanıltıcı izlenim uyandırmak suretiyle yatırımcıları yönlendirmeye çalışanlarla işbirliği yapmak veya bu amaçla kurulan veyahut bu amaçla faaliyet yürüten üyelik bazlı çevrimiçi kapalı gruplara üye olmak."

    Ayrıca bu fiillerin gerçekleştirilmesi halinde verilecek para cezası tutarı da 50 bin TL'den az olamayacak.

    Cezanın belirlenmesine ve uygulanmasına dair genel hükümleri içeren 54. maddenin üçüncü fıkrası, "İlgililer hakkında 52. maddenin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerindeki cezaların verilmesi ya da 53. maddede sayılan fiillerden sermaye piyasası mevzuatına da aykırılık oluşturan filler nedeniyle ceza verilmesi halinde, durum en kısa sürede Kurula ve ilgisine göre Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğine bildirilir" şeklinde değiştirildi.

    Etiketler:
    Televizyon, Gazete, Sosyal medya, Manipülasyon, Resmi Gazete, Ceza, Disiplin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul
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