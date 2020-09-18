Döviz kurlarındaki yükseliş haftanın son işlem gününde de devam ediyor. Dolar ve euro rekorlarına bir yenisini eklerken, euro/TL 9 lira seviyesine dayandı.

Yıl başından bu yana kademeli yükselişini sürdüren dolar/TL ve euro/TL rekor serisine devam ediyor. Merkez Bankası ve ekonominin attığı sıkılaştırma adımlarının etkisi sınırlı olurken euro/TL bugün gördüğü 8.9815 ile tarihi zirvesini yeniledi ve 9 liraya yaklaştı.

Benzer şekilde dolar/TL'de de hareketli günler yaşanıyor. Dolar/TL de dün 7.56'nın üzerine çıktıktan sonra bugün 7.57'nin üzerini gördü. Gün içerisinde en yüksek seviye olarak 7.5719'u gören dolar/TL, 7.5630'dan değerleniyor. Euro/TL ise 8.9595 seviyesinde seyrediyordu.

Dünya.com'un aktardığı habere göre, Borsa İstanbul'da ise hafif yukarı yönlü yatay bir seyir yaşanıyor. BİST 100 Endeksi yüzde 0.21 primle 1.113 puanda.