Euro/TL 9 lira seviyesine dayandı

Yıl başından bu yana kademeli yükselişini sürdüren dolar/TL ve euro/TL rekor serisine devam ediyor. Merkez Bankası ve ekonominin attığı sıkılaştırma adımlarının etkisi sınırlı olurken euro/TL bugün gördüğü 8.9815 ile tarihi zirvesini yeniledi ve 9 liraya yaklaştı.
Benzer şekilde dolar/TL'de de hareketli günler yaşanıyor. Dolar/TL de dün 7.56'nın üzerine çıktıktan sonra bugün 7.57'nin üzerini gördü. Gün içerisinde en yüksek seviye olarak 7.5719'u gören dolar/TL, 7.5630'dan değerleniyor. Euro/TL ise 8.9595 seviyesinde seyrediyordu.
Dünya.com'un aktardığı habere göre, Borsa İstanbul'da ise hafif yukarı yönlü yatay bir seyir yaşanıyor. BİST 100 Endeksi yüzde 0.21 primle 1.113 puanda.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)