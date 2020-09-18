Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye etkileriyle ilgili olarak paylaşımda bulundu. Albayrak, "OECD tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke Türkiye" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiyle etkileriyle ilgili olarak kişisel Twitter hesabında bazı değerlendirmelerde bulundu.

"OECD tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke Türkiye" bilgisini paylaşan Albayrak, şöyle devam etti:

"Güçlü ekonomimiz sayesinde bu tahmin de daha iyisi ile değişecek inşallah. Bu mücadelede tüm sağlık personelimize ve üretimi elden bırakmayan çalışanlarımıza şükran borçluyuz."

OECD tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke TÜRKİYE 🇹🇷

Güçlü ekonomimiz sayesinde bu tahmin de daha iyisi ile değişecek inşaallah😉



Bu mücadelede tüm sağlık personelimize ve üretimi elden bırakmayan çalışanlarımıza şükran borçluyuz👏 pic.twitter.com/eiudjhxCoY — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 18, 2020

​