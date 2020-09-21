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    Flormar: Pandemi döneminde dudak ürünleri yerini göz kategorisine bıraktı

    © Fotoğraf : Flormar
    Ekonomi
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    Flormar Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdürü Cem Şenbay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin kozmetik sektörüne etkilerini anlattı. Şenbay, "Pandemi döneminde en belirgin değişikliği dudak ürünlerinde yaşadık. Yaklaşık 10-12 puan azalan dudak ürünleri yerini göz kategorisine bıraktı" dedi.

    Flormar Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdürü Cem Şenbay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin kozmetik sektörüne ve tüketicilerin tercihlerine etkisini değerlendirdi

    "Pandemi döneminde en belirgin değişikliği dudak ürünlerinde yaşadık. Yaklaşık 10-12 puan azalan dudak ürünleri yerini göz kategorisine bıraktı" diyen Şenbay, şöyle devam etti:

    • "Pandemi öncesinde, her 4 günde 1 mağaza açıyor, her 1 dakikada 250 adet ürünü tüketicilere ulaştırıyorduk. Mağazalarımızın yüzde 75’i AVM’lerde. Süreçten en çok etkilenen sektörlerden biri de şüphesiz renkli kozmetik oldu. Ben bu yeni dönemin para birimi olarak ‘hız’ı görüyorum. Herkesin evde kaldığı ve dolayısıyla dijitale daha fazla zaman ayırdığı bu süreçte biz de tüm dijital kanallarımızı azami seviyede kullandık. Özellikle e-ticaret kanallarını çok iyi kullanmaya çalıştık."

    Sohbetin devamında Hürriyet muhabiri Elif Ergu'nun soruları ve Şenbay'ın bunlara verdiği yanıtlar şöyle:

    - Salgın döneminde sizi şaşırtan ülkeler oldu mu?

    Bu dönemde mağazaların satışlarının AVM’lerin kapanması nedeniyle düşeceğini gördük. Bu dönemde Polonya’ya Rossman’larda satılmak üzere girdik. Polonya’da 1500 Rossman mağazasında satılmaya başlandı ürünlerimiz. Her yer kapalıydı ama marketler açıktı birçok ülkede. Kosta Rika ve Kolombiya’ya da girdik pandemide. Meksika’da da 60 mağaza ve yüzlerce noktada satış başladı. Hedefimizde 3 yıldır Çin var. Hindistan ve Çin bizim için önemli. Çin’de alışverişin yüzde 70’i online yapılıyor.

    - Üretim Türkiye’de mi?

    Gebze’de. Hızlı bir şekilde inovasyon yapabiliyor, yerel ihtiyaçlara uygun çözümler sunabiliyoruz. Uluslararası sertifikalara sahibiz ve düzenli olarak denetleniyoruz. Yılda 100 milyona yakın adet üretim gerçekleştiriyoruz.

    'Kadınların tutkulu performansı bizi 50 yılda uluslararası bir marka yaptı'

    - Kadınları mutlu etmek üzerine kurulu bir sektörde çalışmak nasıl?

    Flormar yüzde 80’in üzerinde kadın çalışan sayısı ile ülkemizde en yüksek kadın çalışan sayısına sahip şirketlerden biri. Kadınların tutkulu performansı bizi 50 yılda uluslararası bir marka yaptı. Çünkü kadınlar makyajı hep sevdiler, kriz döneminde ya da  savaş içinde bile morallerini düzeltmek, kendilerini iyi ve bakımlı hissetmek için her şartta hep makyaj yaptılar ve yapmaya devam edecekler. Trendler değişiyor ama kendini iyi hissetmeye, makyaja renge atfedilen değer hep aynı kalıyor. 

    - Diğer pazarlarda nasıl çalışıyorsunuz?

    20 yılı aşkın süredir kardeşimle birlikte babamızdan devraldığımız Flormar yolculuğuna her gün aynı heyecanla devam ediyoruz. Kendi mağazalarımızı açtığımız 2008’den bu yana emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye’de 180, dünyada 670 mağazamız var. 110 ülkede, 250 şehirde, 10 binlerce satış noktasında her gün kadınların hayatına renk katan büyük bir markayız. Sektörün en güçlü oyuncularından biri olarak sektörde adet bazında lideriz.

    - Oje ve ruj satış rekortmenisiniz

    Aynen. Oje kategorisindeki başarımızı renkli kozmetik alanında da sürdürüyoruz. Ürünlerimize çeşitlilik, kalite ve fiyatlandırma olarak baktığımızda ruj dendiğinde en lüks markalarla birlikte üst sırada yer alıyoruz. Pandeminin hemen öncesinde yaptığımız maskara lansmanı ile göz kategorisinde de iddialı olduğumuzu gösterdik.

    - Fransız ortak size ne kattı?

    Stratejik ortağımız Groupe Rocher. Flormar’ın yüzde 51’ini 2012’de satın aldı. Bu ortaklığın ardından daha hızlı büyüdük, mağazalaşma atağına kalktık ve Türk markalarının bulunmadığı coğrafyalarda bile mağazalar açtığımız bir yolculuk içine girdik. 2017 yılında Groupe Rocher, Flormar’ın yüzde 76 hissesine sahip oldu.

    Etiketler:
    Cem Şenbay, Göz, ruj, Makyaj, Koronavirüs ilacı, yeni koronavirüs zatürresi, Koronavirüsle mücadele, Koronavirüs testi, Koronavirüs, Flormar
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