İstanbul'da sıfır konut fiyatları yüzde 30 arttı

Toplam konut satışlarının yüzde 17'sinin gerçekleştiği İstanbul’da, ilk sekiz ayda 176 bin konut satışı gerçekleşti. Temmuz 2020'de sıfır konut fiyatları yüzde 30, ikinci el konut fiyatları ise yüzde 21 arttı.