Kayıt
16:59 21 Eylül 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    İstanbul, inşaat, konut

    İstanbul'da sıfır konut fiyatları yüzde 30 arttı

    © AP Photo / Murad Sezer
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 39
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103295/35/1032953511_0:180:3500:2148_1200x675_80_0_0_4da914c314ae6bd7d257a5c9dbaf0e53.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202009211042888897-istanbulda-sifir-konut-fiyatlari-yuzde-30-artti/

    Toplam konut satışlarının yüzde 17'sinin gerçekleştiği İstanbul’da, ilk sekiz ayda 176 bin konut satışı gerçekleşti. Temmuz 2020'de sıfır konut fiyatları yüzde 30, ikinci el konut fiyatları ise yüzde 21 arttı.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul’a ilişkin konut piyasalarının değerlendirildiği Eylül 2020 Konut Piyasası İstanbul Ekonomi Bülteni'ni yayınladı.

    NTV'nin aktardığına göre ağustos ayında gerçekleşen işlemler, rakamlara şöyle yansıdı:

    • Toplam konut satışlarının yüzde 17’sinin gerçekleştiği İstanbul’da ağustos sonu itibariyle gerçekleşen ortalama konut satışları bir önceki yıl ortalamasına göre yüzde 11 artarak 22 bin oldu. Türkiye genelinde ise aynı dönemde konut satışları yüzde 14 arttı. İlk sekiz ayda, toplam 176 bin konut satıldı.
    • Konut satışlarının yüzde 71’i ikinci el konutta gerçekleşti. Sıfır konut satışları yıllık yüzde 16 azalırken, ikinci el konut satışları yüzde 28 arttı. Ağustos ayı satışları, bir önceki yıl ortalamasına göre sıfır konutlarda yüzde 5, ikinci el konutlarda ise yüzde 83 arttı.
    • 2019 yılı aylık ortalama ipotekli konut satışı 4 bin 652 adet iken, 2020 Ağustos’ta yüzde 123 artarak 10 bin 362’ye yükseldi. İpotekli konutların satışlar içindeki payı, yüzde 47'e yükseldi.
    • Konut satışlarının yüzde 61’i Avrupa Yakası'nda oldu. En yüksek satış, 23 bin 79 adet konut ile Esenyurt’ta gerçekleşti. Satışlar, Şişli, Sarıyer, Zeytinburnu, Başakşehir, Beşiktaş, Kadıköy, Esenler ve Bakırköy’de 2019 ortalamasının altında kaldı. Satışların yüzde 39’unun gerçekleştiği Anadolu Yakası’nda ise sekiz ayda en yüksek satış, 9 bin 459 konut ile Pendik’te kaydedildi.
    • Yabancılara yapılan satışın yüzde 46’sının gerçekleştiği İstanbul’da, ilk sekiz ayda, 9 bin 596 adet konut satıldı. Satışlar hem İstanbul hem de Türkiye genelinde yıllık yüzde 31 azaldı.
    • 2020 Temmuz'da, konut fiyat endeksi yıllık bazda; sıfır konutta yüzde 30, ikinci elde yüzde 21 arttı. Türkiye genelinde ise sıfır konutlarda yüzde 28, ikinci el konutlarda yüzde 25 artış gerçekleşti.

    Konut Piyasası Eylül 2020 Bülteni hazırlanırken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden yararlanıldı.

    Etiketler:
    Emlak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Fiyat artışı, Zam, Ev, ikinci el, sıfır, Konut, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Akdeniz üzerinde gözlemlenen Medicane tropik fırtınasının, nadiren kategori 1 kasırgasının gücüne ulaşabildiği belirtildi
    Medicane tropik fırtınasının vurduğu Yunanistan'dan görüntüler
    Karikatür
    Salgınla mücadeledeki başarısızlık Netanyahu’nun puanını aşağı çekiyor
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan Cumhuriyeti arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet