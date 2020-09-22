Dolar/TL bir kez daha tüm zamanların en yüksek seviyesinde: 7.66'nın üstünü gördü

Dolar Türk lirası karşısında Pazartesi günü haftaya 7.64 seviyesine yaklaşarak rekorla başladı. Günü bu seviyelerde kapatan kur, Salı gününe 7.63 seviyesi civarında başladı.
Bir süre bu seviyelerde yatay seyrederek yön arayan Dolar/TL tekrar yönünü yukarı çevirdi.
Sabahsaatlerinde yüzde 0.5 yükselişle 7.6688 seviyesine kadar çıkan kur, bugün de tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Dolar/TL TSİ 11:00'de 7.66 seviyelerinde seyrediyor.
Öte yandan, Euro/TL kuru da alıcılı bir seyir izliyor.
Dün 9 seviyesini aşarak rekor kıran kur, güne 8.98 seviyesinde başladı. Bir ara 8.99'un üzerine çıkan euro/TL 8.98 civarında yön bulmaya çalışıyor.
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