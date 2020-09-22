Euro 9 liranın üzerine çıkarak rekor tazeledi

Küresel piyasalarda riskten kaçış eğiliminin artması ve Merkez Bankası'ndan perşembe günkü toplantıda politika faizinde bir artış beklenmemesinin etkisiyle TL'de satış baskısı artıyor.
Her gün yeni bir zirve yapan dolar/TL, bu sabah saatlerinde güne 7.62'den başlamıştı. Piyasaların açılmasıyla birlikte gelen satışlarla birlikte Dolar/TL 7.66'nın üzerine çıktı. Euro/TL ise bir kez daha 9 liranın üzerine çıktı ve rekor tazeledi.
Dünya.com'un aktardığına göre, 7.6695'le gün içi en yüksek seviyeyi gören dolar/TL sonrasında düşüşe geçerek 7.65'ten el değiştiriyor. Öğleden sonra 9 liranın üzerine çıkan euro ise tüm zamanların zirvesini 9.0085'e yükseltti.
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