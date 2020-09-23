Dolar/TL güne 7.68 liradan başladı, gram altın 465 lira

Her gün yeni bir zirveyi test eden dolar/TL kuru yeni güne yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0.2 üzerinde 7.6830'dan işlem görüyor.

Euro/TL yatay bir seyirle 8.9840'tan, sterlin/TL yüzde 0.3 değer kaybıyla 9.7510'dan satılıyor.

Dolar endeksi de yükseliş eğilimini sürdürerek yaklaşık 2 ayın ardından ilk kez 94'ün üzerine çıktı. Euro/dolar paritesi, üst üste 3 işlem günü süren düşüşünü bugüne taşıyarak 1.1672 ile yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesinden işlem görüyor.

Çeyrek altın 762 lira

Dün, dolar kurundaki yükselişe karşın altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0.1 altında 468.4 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de değer kaybıyla başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0.8 altında 465 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 762 lira, Cumhuriyet altını da 3.110 liradan satılıyor.