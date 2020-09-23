Motorinde 11 kuruş indirim

Motorinin litre fiyatında bu gece yarısından geçerli olmak üzere 11 kuruş indirime gidilecek.

Benzine 19 kuruş indirimin ardından motorinin litre fiyatında da 11 kuruş indirime gidildi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6.07 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5.96 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 6.02 liradan 5.91 liraya, İzmir'de 6,10 liradan 5.99 liraya inecek.

Akaryakıt Fiyatlarında İndirim



24/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Motorinde 11 KRŞ/LT



pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir. — EPGİS (@trepgis) September 23, 2020

​Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.