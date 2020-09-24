Kayıt
03:17 24 Eylül 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Yerli turistler otellerde kalmak yerine ev ve tekne kiralamayı tercih ediyor. İlçeye gelen yerli turistler nedeniyle kiralarda da yüzde 50’ye varan artış oldu. Tekne ve yat kiralayan yerli turistler ise mavi tura çıkmayı tercih ediyor. Otellerin doluluk oranında düşüş yaşanırken Bodrum’da kiralık ev ise bulunamıyor.

    Bodrum’daki ev fiyatları iki katına çıktı

    © İHA / EREN AYHAN
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 20
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104221/16/1042211673_0:168:2000:1293_1200x675_80_0_0_20810e853fc8548b65bc7e78c12c4e1a.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202009241042903854-bodrumdaki-ev-fiyatlari-iki-katina-cikti/

    Koronavirüs (Kovid-19) salgını turizmin en önemli merkezlerinden biri olan Bodrum’da ev fiyatlarını 2 katına çıkardı. 75 metrekarelik bir evin aylık kirası 2 bin lira olurken, satışı ise 800 bin liralara çıktı.  

    Yıllardır en pahalı turizm kenti olarak bilinen Bodrum’daki ev fiyatları yükselmeye devam ediyor. Pandemi döneminde büyükşehirlerden kaçan vatandaşlar ilçede ev bulmakta zorlanıyor. 75 metrekare bir evin kirası 2 bin liralara yükselirken, aynı ev 800 bin liradan satışa çıkarılıyor.

    Memurlar kaçıyor

    Bodrum’a tayini çıkan devlet memurları ise ev kiralarını görünce ilçenin en uzak bölgesi olan Mumcular Mahallesi'nde oturmayı tercih ediyor. Günde işe gidiş, dönüş 80 kilometreyi gözden çıkaran memurlar kırsal bölgelerde oturuyor. Kırsal bölgelerde ev bulamayan memur kesimi kiraların yüksek olması nedeniyle ekonomik sıkıntıya düşüyor. Birçok memur ilçeden tayin istiyor.

    2 bin liradan 60 bin liraya kadar ev kirası

    75 metrekarenin üzerindeki evlerin kira fiyatları ise dudak uçuklatıyor. Havuzlu bahçeli 100 metrekarelik bir evin kirası 10 bin liradan başlıyor. Eğer dayalı döşeli ful eşyalı bir ev kiralamak isteyenler için bu fiyat 2 katına çıkıyor. Bodrum’daki ev kiraları 2 bin liradan başlayıp 60 bin liraya kadar yükseliyor. Sezonluk ev kiralamak isteyenler ise bu fiyatların 2 katını ödüyor.

    Yıllık peşin isteniyor

    Bodrum’dan ev kiralamak isteyenler sadece kiranın yüksek olmasıyla karşı karşıya kalmıyor. Ev sahipleri yıllık, 6 aylık peşin birde depozito istiyor, eğer emlakçıdan ev bulduysa bir de 1 kira bedeli de emlakçıya ödüyor. 6 aylık peşin depozito ve emlakçı komisyonu ile birlikte Bodrum’da bir evi kiralamak için en az 20 bin lira ödemesi gerekiyor.

    'Özellikle salgından sonra büyük kentlerden Bodrum’a talep çok arttı'

    Ev kiralarının yüksek olmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ilçede kiraların yükseldiğini belirterek, “Özellikle salgından sonra büyük kentlerden Bodrum’a talep çok arttı. Sadece Bodrum’a değil diğer kıyı kentlerine de çok arttı. Bodrum bu konuda 1’inci sıradaki kent. Bodrum’da yaşamak kolay çünkü evler müstakil ev bahçeli ve deniz kıyısındasınız. O yüzden insanlar burayı daha çok tercih etmeye başladılar. İnsanlar bütçelerini de zorlayarak buralara gelip ev satın almaya ev bulamadıysa da kiralamaya başladılar. Bu da ister istemez büyük bir talep oluşturdu. Arzın da kısıtlı olmasıyla kiraları ve emlak fiyatları çok ciddi bir şekilde artış gösterdi. Bodrum’daki mevcut konut stoku 2’nci konutlarla beraber yeterli. 144 bin civarında konut var Bodrum’da bu da doğal olarak konut başı 3 kişi değerlendirirsek 450 bin civarında bir nüfusa tekabül eder. Bodrum’da maksimum ağırlığı budur” dedi.

    Bodrum’da emlakçılık yapan Cemal Demirci ise 75 metrekarelik bir evin kirasının 2 bin liradan başladığını ifade ederek, “Mobilyasız 2 oda bir açık mutfak salon 75 metrekare bir evin fiyatı 2 bin liradan başlıyor. 2 bin 500 liralık bir evin metrekaresi 80 metrekaredir. İstanbul’dan Bodrum’a yerleşen vatandaşlarımızda evin küçük olması konusunda problemlerle karşılaşıyoruz. Vatandaşlarımız biz de '2 + 1 evde oturuyoruz ama 180 metrekare evimiz' diyorlar. Bu fiyatların asıl nedeni imar çok düşük olduğu içindir. Bodrum’da yüzde 20 imar kullanılıyor. İnşallah fiyatlar düşer çünkü bir de arada kalıyoruz. Bu fiyatları belirleyenler bizler değiliz. Arz - talep meselesi talep var arz yok. Şu anda konut kiralama veya satın alma fiyatlarının düşeceği de görülmüyor” ifadelerini kullandı.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yarışmanın Doğa kategorisinde birincilik kazanan Joseph Cheires'in Gray Whale Plays Pushing Tourists isimli fotoğrafı
    2020 yılının en iyi drone fotoğrafları
    Karikatür
    Salgınla mücadeledeki başarısızlık Netanyahu’nun puanını aşağı çekiyor
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan Cumhuriyeti arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet