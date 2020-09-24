Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor! Mevsim etkilerinden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı, Eylül ayında 1.3 puan artarak %74,6 seviyesine çıktı" dedi.

Albayrak, Eylül ayı kapasite kullanım oranıyla ilgili açıklamada bulundu.

Yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacaklarını ifade eden Albayrak şu ifadeleri kullandı:

"Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor! Mevsim etkilerinden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı, Eylül ayında 1.3 puan artarak %74,6 seviyesine çıktı. İnşaallah son çeyrekte de bu seyir devam edecek ve yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız."

Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor!



Mevsim etkilerinden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı, Eylül ayında 1.3 puan artarak %74,6 seviyesine çıktı.

İnşaallah son çeyrekte de bu seyir devam edecek ve yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız. pic.twitter.com/WwIilfte5A — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 24, 2020

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