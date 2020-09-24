Albayrak: Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor

Albayrak, Eylül ayı kapasite kullanım oranıyla ilgili açıklamada bulundu.
Yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacaklarını ifade eden Albayrak şu ifadeleri kullandı:
"Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor! Mevsim etkilerinden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı, Eylül ayında 1.3 puan artarak %74,6 seviyesine çıktı. İnşaallah son çeyrekte de bu seyir devam edecek ve yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız."
Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor!— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 24, 2020
Mevsim etkilerinden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı, Eylül ayında 1.3 puan artarak %74,6 seviyesine çıktı.
İnşaallah son çeyrekte de bu seyir devam edecek ve yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız. pic.twitter.com/WwIilfte5A
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