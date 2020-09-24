Merkez Bankası politika faizini 200 baz puan artırdı

Merkez Bankası, eylül ayı Para Politikası Kurulu toplantısının ardından politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 8.25'ten yüzde 10.25'e çıkardı.
Faiz artışı kararı sonrasında dolar/TL kurunda hızlı bir gerileme yaşandı. Sabah saatlerinde 7.71 ile rekor kıran dolar/TL, faiz artış kararıyla birlikte 7.60'ın altına geriledi.
CMB Para Politikası Kurulundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- Dezenflasyon sürecinin yeniden tesisi ve fiyat istikrarının desteklenmesi için politika faizi 200 baz puan yükseltildi.
- Enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem taşıdığı değerlendirilmektedir.
- Enflasyon üzerinde etkili olan salgına bağlı arz yönlü unsurların, normalleşme sürecinde kademeli olarak ortadan kalkacağı ve talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceği öngörülmüştü. Ancak, güçlü kredi ivmesiyle ekonomide sağlanan hızlı toparlanma ve finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler neticesinde enflasyon öngörülenden daha yüksek bir seyir izlemiştir.
Ayrıntılar geliyor.
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