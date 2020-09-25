BDDK'dan swap hamlesi: Bankaların işlem limitleri yükseltildi

Bankaların, vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri swap ve diğer türev işlemlerin yasal özkaynaklara oranı yüzde 1'den yüzde 10'a çıkarıldı.

BDDK'dan yapılan açıklamada, bankaların, vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri swap ve diğer türev işlemlerin yasal özkaynaklara oranı yüzde 1'den yüzde 10'a çıkarıldığı bildirildi.

TL alım yönünde para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerinde, söz konusu işlem tutarları toplamının, bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklara oranı şeklinde belirlenmiş yüzde 1 olan sınırlama, yüzde 10 olarak düzenlendi.

Vadede TL satım yönündeki para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin olarak, vadesine 7 gün kalan işlemler için yüzde 1 yerine yüzde 2, vadesine 30 gün kalan işlemler için yüzde 2 yerine yüzde 5, vadesine 1 yıl kalan işlemler için yüzde 10 yerine yüzde 20 olarak yeniden belirlendi.

Bu hesaplamada valör tarihi işlem tarihinden sonra olan (ileri valörlü) türev işlemlerin, hesaplamada valör tarihi itibarıyla dikkate alınacak.