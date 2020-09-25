Hisse devrinde son aşama: Varlık Fonu, Turkcell'de en büyük ortak oluyor

Türkiye Varlık Fonu'nun Turkcell hisselerinin yüzde 26.2'sini satın alarak Turkcell'in ana hissedarı olmasıyla sonuçlanacak hisse devri işlemleri için gerekli tüm izinler alındı.

Türkiye Varlık Fonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Turkcell'in hisse devri için son aşamaya gelindi.

Turkcell yayınladığı açıklamayla, Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 21 Ekim 2020'de Turkcell Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirileceğini duyurmuştu.

Genel Kurul'da hissedarlardan olağan toplantı gündeminin yanı sıra TVF, Telia Company, LetterOne, Çukurova Holding ve Ziraat Bankası arasında imzalanan işlem sözleşmeleri kapsamında yapılması öngörülen şirket ana sözleşme değişikliklerini de oylamaları istenecek.

Hisse devir işleminin, Turkcell'in Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirket Ana Sözleşme değişikliklerinin onaylanması şartının tamamlanması ardından gerçekleşmesi bekleniyor.

Söz konusu hisse devrinin gerçekleşmesi, hissedarlar arasında geçmişten süregelen hukuki davaların sona erdirilmesi, azınlık hissedar haklarının güçlendirilmesi, kurumsal yönetim prensiplerinin geliştirilmesi, Turkcell'in mevcut temettü politikasının desteklenmesi ve temettü öngörülebilirliğinin sağlanması konularında büyük bir fırsat olarak görülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TVF Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Zafer Sönmez, şunları söyledi:

"Süreç planladığı şekilde ilerliyor. İlgili düzenleyici kurumlardan gerekli tüm izinlerin alınmasından dolayı mutluyuz. Turkcell hissedarlarını istikrarlı bir değer yaratma paydasında buluşturacak ve Turkcell'in en iyi kurumsal yönetim standartlarına ulaşmasını sağlayacak bir dönemin başındayız. Bu satın alma ile birlikte geçmişte hissedarlar arasında yaşanmış tüm uyuşmazlıklar son bulurken Turkcell'de tüm paydaşların yararına olan daha basit ve şeffaf bir yapı sağlanıyor. Yeni dönemde Turkcell'de yüksek katma değer sağlayacağımıza inanıyoruz."