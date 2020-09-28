Kayıt
10:19 28 Eylül 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Kripto Para madenciliği

    Bitcoin yeniden 11 bin dolar sınırında

    © Fotoğraf : Twitter
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103593/15/1035931569_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_4d1e57dd7d4c1d0b44b1731d429c2e8f.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202009281042925774-bitcoin-yeniden-11-bin-dolar-sinirinda/

    Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.05 artışla 10,902 dolara yükselirken, piyasa hacmi de, 201.72 milyar dolar ile yeniden 200 milyar doların üzerine çıktı.

    Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.05 artışla 10.902 dolara yükselirken, piyasa hacmi de, 201.72 milyar dolar ile yeniden 200 milyar doların üzerine çıktı.

    Kripto para piyasalarında geçen hafta Perşembe günü 324.07 milyar dolar ile 325 milyar doların da altına kadar inen toplam piyasa hacmi, yeni haftaya 349.73 milyar dolar ile 350 milyar dolar sınırında başladı.

    Kripto para piyasalarında yaşanan genel satış dalgasının devamıyla, geçen hafta ortasında 75 milyar dolara kadar gerilekten sonra toparlanarak 97.47 milyar dolara dönen 24 saatlik işlem hacmi de son 24 saatte 91.51 milyar dolar düzeyine geriledi.Toplam 7,192 kripto para biriminin işlem gördüğü 30,270 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 57.7'sini Bitcoin oluşturuyordu.

    En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler şu şekilde:

    1. Bitcoin yüzde 1.05 artışla 10,902.78 dolar,

    2. Ethereum yüzde 0.27 düşüşle 359.24 dolar,

    3. Tether yüzde 1.00 artışla 1.00 dolar,4.XRP yüzde 0.39 artışla 0.24 dolar,

    5. Bitcoin Cash yüzde 3.25 artışla 230.26 dolar,

    6. Binance Coin yüzde 0.26 artışla 26.56 dolar, 

    7. Chainlink yüzde 4.39 artışla 10.80 dolar,

    8. Polkadot yüzde 0.01 düşüşle 4.32 dolar,

    9. Cardano yüzde 6.52 artışla 0.10 dolar,

    10. Crypto.com Coin yüzde 0.75 artışla 0.15 dolar

    Kripto para işlem platformu Paribu, UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) Türkiye Milli Komitesi ile çocukların geleceği için iş birliğine gittiğini duyurdu.Buna göre, UNICEF Türkiye, Bitcoin ve Ethereum kripto para birimlerini Paribu üzerinden alabilecek, tutabilecek ve bağış kabul edebilecek. Bugüne kadar dünyada yalnızca ABD, Avustralya, Yeni Zelanda ve Fransa'da bu uygulamayı hayata geçiren UNICEF, Türkiye ile beşinci ülkede bu imkana kavuşacak.

    UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Müdürü İnci Haseki, "UNICEF, dünya çapında her çocuğun tüm haklarına kavuşması için yürüttüğü faaliyetlerini sadece gönüllü bağışlarla gerçekleştiriyor. UNICEF'in çalışmalarını desteklemek isteyenlere kripto parayla bağış olanağı sunarak yenilikçi bir projeyi hayata geçiriyoruz. İş birliğimizle birlikte Türkiye'de bu konuda öncü bir adım atılıyor. En zor durumdaki çocuklar için yürütülen çalışmalara geleceğin finans dünyası üzerinden de katkı sağlama imkanı oluşturmaktan dolayı heyecan duyuyoruz" dedi.

    Etiketler:
    Bitcoin, Kripto para, Kripto
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Magawa'nın bir tenis kortunu 20 dakika içinde tarayabileceği belirtilirken, bir insanın bu görevi metal detektörle yapması bir gün ila 4 gün arasında sürebileceği ifade ediliyor.
    Mayın avcısı sıçan Magawa altın madalya ile ödüllendirildi
    Karikatür
    Salgınla mücadeledeki başarısızlık Netanyahu’nun puanını aşağı çekiyor
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan Cumhuriyeti arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet