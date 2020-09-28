Dolar gece yarısı 7.8'i gördü

Dolar/TL gece saatlerinde illikit piyasada yeni zirve olan 7.8'e yükseldikten sonra bu sabah güne 7.7'nin hemen altında başladı.

Piyasalar haftaya hareketli bir başlangıç yaptı. Geçtiğimiz haftanın ikinci yarısında Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve BDDK'nın swap adımlarıyla 7.51'e kadar gerileyen dolar/TL, haftanın ilk saatlerinde 7.8'in üzerini gördü.

Dünya.com'un aktardığına göre, illikit piyasada yaşanan hareketlilik sonrası, sabah saatlerinde kur 7.67-7.68 düzeyinde dengelendi. Gece yarısı yaşanan yükselişte dolar/TL 7.8569'a kadar tırmandı.

Altın fiyatları hafif yükseldi

Altın, doların geçen hafta gördüğü iki aylık zirvesinden gerilemesiyle hafif yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.1 yükselişle 1.861 dolara çıkarken, ABD altın vadelileri ise yatay seyrederek 1.865 dolarda işlem gördü.

Petrolde düşüş sürüyor

Petrol fiyatları, artan koronavirüs vakalarının enerji talebindeki toparlanmaya dair umutları kırmasıyla düşüş gösterdi. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0.6 düşüşle 41.69 dolara inerken, ABD hafif ham petrolü ise yüzde 0.5 kayıpla 40.04 dolara düştü.