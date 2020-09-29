TÜİK: Ekonomik güven endeksi 88.5 puana yükseldi

Koronavirüs nedeniyle nisan ayında tarihi seviyelere düşen ekonomik güven endeksi, sonraki aylarda sergilediği 'V tipi' toparlanmayı eylül ayında da devam ettirdi. TÜİK verilerine göre endeks eylülde 88.5 puana yükseldi.

Ekonomik güven endeksi ağustos ayında 85.9 iken, eylül ayında yüzde 3.1 oranında artarak 88.5 değerine çıktı. Endksteki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre eylül ayında yüzde 3.2 oranında artarak 82.0 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.5 oranında artarak 105.7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6.4 oranında artarak 74.9 değerini aldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi eylül ayında yüzde 1.5 oranında azalarak 93.5 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 2.0 oranında azalarak 83.3 değerini aldı.

Güncelleme öncesi duruma göre hesaplanan ekonomik güven endeksi ise eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3.2 oranında arttı. Ağustos ayında 85.9 olan endeks, eylül ayında 88.6 oldu.

Albayrak: Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor

Endeks verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Yeni Ekonomi Programı öncesinde endekslerimiz güçlü gelmeye devam ediyor. Ekonomik Güven Endeksi bir önceki aya göre yüzde 3.1 artarak 88.5 değerine yükseldi. Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor. Sağlam finansal altyapımızla güçlü yarınlara emin bir şekilde yürüyeceğiz."