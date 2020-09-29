İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ekim'de yatacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim'de yapacaklarını açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle başlatılan ve iki kez uzatılan kısa çalışma ödeneğinin eylül ayı ödeme tarihi açıklandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin 5 Ekim'de vatandaşların hesaplarına yatırılacağını belirtti.

Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşların ödemelerinin ise PTT üzerinden olacağını ifade etti.