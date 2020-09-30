Shell 9 bin kişiyi çıkaracak

Dünyanın önde gelen petrol şirketlerinden Shell, koronavirüs salgını nedeniyle düşen petrol talebine bağlı olarak işten çıkarma yapacak.
NTV’nin haberine göre Shell toplam iş gücünün yüzde 10'una denk gelen 9 bin kişi çıkarmayı planladığını açıkladı.
Şirket yeniden yapılanma kapsamında 2022 sonuna kadar 2-2.5 milyar dolarlık tasarruf sağlanacağını belirtti.
Shell'in gelirleri ilk çeyrekte yüzde 46 düşerek 2.9 milyar dolar olmuştu. İkinci çeyrekte de gelirlerde yüzde 82 gerileme görülmüştü.
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