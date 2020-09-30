Benzine 14 kuruş zam geldi

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 14 kuruş zam yapıldı.

Benzinin litre fiyatı bu gece yarısından geçerli olmak üzere 14 kuruş zamlandı.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6.76 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6.90 lira olacak.

Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı



01/10/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 14 KRŞ/LT



pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur. — EPGİS (@trepgis) September 30, 2020

​Benzinin litresi İstanbul'da 6.71 liradan 6.85 liraya, İzmir'de 6.78 liradan 6.92 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.