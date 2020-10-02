Benzine 15 kuruş indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş indirim yapıldığını duyurdu.

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 15 kuruş indirim yapıldı.

EPGİS'den yapılan açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 03/10/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 15 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

Akaryakıt Fiyatlarında İndirim



03/10/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;



Benzinde 15 KRŞ/LT



pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir. — EPGİS #MaskeniTak 😷 (@trepgis) October 2, 2020

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Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.