Milyoner sayısı ağustos sonunda 294 bin 454, toplam mevduatları da 1 trilyon 850 milyar 99 milyon lira oldu. Yurt dışı yerleşik milyoner sayısı 32 bine yaklaştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı ağustos sonu itibarıyla 294 bin 454 oldu. Geçen yılın sonunda 225 bin 441 olan milyoner sayısı, 8 ayda 69 bin 13 kişi arttı.

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, 8 ayda 69 bin 13, toplam mevduatları da 458.5 milyar lira artış gösterdi.

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı, 8 ayda 60 bin 582 artarak 262 bin 602'ye ulaşırken, bu kişilerin toplam mevduatı 1 trilyon 729 milyar 268 milyon liraya yükseldi.

Yurt dışında yerleşik mudi sayısı da ağustos sonu itibarıyla 31 bin 852'ye ulaştı. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı 2019 sonuna göre 8 bin 431 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı 120 milyar 831 milyon lira oldu.