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    Enflasyon - pazar

    TÜİK: Eylülde yıllık enflasyon yüzde 11.75

    © AP Photo / Mücahid Yapıcı
    Ekonomi
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    https://tr.sputniknews.com/ekonomi/202010051042967772-tuik-eylulde-yillik-enflasyon-yuzde-11-75/

    Eylül ayı enflasyon verileri açıklandı. Enflasyon eylülde yüzde 0.97 artarken, yıllık bazda yüzde 11.75 oldu.

    Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylül ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11.47, yurt içi üretici fiyatları yüzde 7.71 arttı.

    Aylık bazda TÜFE yüzde 0.97, Yİ-ÜFE yüzde 2.65 artış gösterdi. TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 8.33, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11.75 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 13.44, geçen yılın eylül ayına göre yüzde 14.33 arttı.

    © AA /
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    TÜİK'e göre, Yİ-ÜFE, eylülde bir önceki aya göre yüzde 2.65, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 13.44, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.33 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 7.71 artış gösterdi.

    Sanayinin 4 sektörünün eylülde yıllık bazda değişimleri dikkate alındığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 16.87, imalatta yüzde 15.52, su temininde yüzde 13.25 artış ve elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2.62 azalış olarak gerçekleşti.

    Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2.29, imalatta yüzde 2.83, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0.19 ve su temininde yüzde 1.96 artış oldu.

    Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 17.91, dayanıklı tüketim malında yüzde 19.72, dayanıksız tüketim malında yüzde 12.74, sermaye malında yüzde 21.09 artış, enerjide yüzde 4.23 azalış yaşandı.

    Yıllık bazda en yüksek azalış tütün ürünlerinde

    Yıllık bazda en yüksek azalış yüzde 13.73 ile tütün ürünleri, yüzde 12.77 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 2.62 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme olarak gerçekleşti. Buna karşılık metal cevherleri yüzde 46.21, diğer mamul eşyalar yüzde 32.35, ana metaller yüzde 25.87 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

    En fazla aylık azalış, yüzde 1.66 ile kok ve rafine petrol ürünleri alt sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık ana metaller yüzde 5.74, ham petrol ve doğalgaz yüzde 5.69, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler yüzde 4.49 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kaydedildi.

    Eylülde fiyatı en fazla artan ürün patlıcan, en çok düşen limon

    TÜİK verilerine göre, eylülde fiyat artışında patlıcanı yüzde 16.83 ile sivri biber, yüzde 13.73 ile muz izledi. 

    Eylülde fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler, yüzde 13.44 ile dolmalık biber, yüzde 9.76 ile kuru soğan, yüzde 9,6 ile taze fasulye, yüzde 9,04 ile kabak, yüzde 8.80 ile bulaşık makinası, yüzde 8.72 ile çocuk için sweatshirt, yüzde 8.48 ile derin dondurucu ve yüzde 8.20 ile buzdolabı oldu.

    Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise limonda gerçekleşti. Bunu yüzde 19.13 ile yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar, yüzde 13.48 ile elma, yüzde 7.13 ile erik, yüzde 6.31 ile şehirlerarası otobüs ücreti, yüzde 4.96 ile havuç, yüzde 4.82 ile kavun, yüzde 4.52 ile tavuk eti izledi. 

    Etiketler:
    Meyve, Sebze, bulaşık makinesi, buzdolabı, Gıda, Tütün, Petrol, Enerji, Doğalgaz, Elektrik, Madencilik, Yİ-ÜFE, TÜFE, Ekonomi, Türkiye, Enflasyon, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
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