Sayıştay'ın TBMM'ye sunduğu rapor: Bakanlık yasalara aykırı şekilde Fenerbahçe'den 13 milyonluk alacağından vazgeçti

Sayıştay’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunduğu Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2019 yılı denetim raporunda, bakanlık ile Fenerbahçe Spor Kulübü arasında 'usulsüz bir işlem yapıldığı' belirlendi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre Sayıştay raporunda, mülkiyeti bakanlığa ait olup bir spor kulübüne kiraya verilen Şükrü Saraçoğlu Stadyumu’nun çatı membranlarının yenilenmesi karşılığında, 2019 ve 2020 yıllarına ait toplam 13 milyon 537 bin 232 TL tutarındaki kira alacaklarından vazgeçildiğinin görüldüğü belirtildi.

Bakanlığın kulüpten alacağı kira bedelinin Kamu İhale Yasası kapsamında tanımlanan 'her türlü kaynak' kapsamında olduğu belirtilen raporda, “Bu sebeple söz konusu yapım işinin idare tarafından yasa hükümleri kapsamında ihaleyle yaptırılması gerekmektedir” denildi.

Raporda, bakanlığın işin maliyetini kontrol etmediği ve harcamaya ilişkin belgelerin de teslim almadığı ifade edildi. Raporda, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kira alacağından vazgeçmesinin Türk Borçlar Yasası’na ve Kamu İhale Yasası’na aykırı olduğu belirtildi.