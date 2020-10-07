'Ülke ekonomisini en iyi kim yönetir' anketi: 'Fikrim/Cevabım yok' diyenler, yüzde 46 ile çoğunlukta

MetroPOLL Araştırma şirketinin yaptığı son ankete göre, Türkiye ekonomisini en iyi kimin yöneteceği sorusuna yanıt veren katılımcıların yüzde 46.2'lik çoğunluğu, "Fikrim/Cevabım yok" dedi.

MetroPOLL Araştırma, "Türkiye’nin Nabzı Eylül 2020: Halkın gündemindeki konulardan seçilmiş 'Ayın 5 Rakamı' Raporu"nu yayınladı.

Ankette, "Sizce ülke ekonomisini en iyi kim yönetir" sorusu da ele alındı. Ankete katılanların yüzde 21.5'i soruya Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yanıtını verirken, yüzde 6.5'i Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 5.7'si DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yüzde 4,9'u ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın üke ekonomisini en iyi yöneteceğini düşündüklerini belirtti.

Ankette çoğunluğu, "Fikrim/Cevabım yok" diyen yüzde 46.2'lik gurup oluşturdu.

Metropoll anketi: Ülke ekonomisini en iyi kim yönetir?

1- Recep Tayyip Erdoğan - %21.5

2- Mansur Yavaş - %6.5

3- Ali Babacan - %5.7

4- Berat Albayrak - %4.9

5- Ekrem İmamoğlu - %3.4https://t.co/5UbIAUBKyv pic.twitter.com/bqJpk1Z8Dn — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 6, 2020

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